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ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Başkan Oğuz esnafı sık sık ziyaret ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan Belediye Başkanı Başkan Oğuz esnafı sık sık ziyaret ediyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. “Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Oğuz, “Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

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