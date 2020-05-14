Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kahramanmaraşta alacak verecek kavgası 1 ölü
3. SAYFA

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv
  • Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt mahallesinde bulunan bir kafeye, iş yeri sahibi H.K. (32) tarafından kartonpiyerci Mustafa Tosun'a (27) tadilat yaptırıldı.

Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM
Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yapılan müdahalelere rağmen Tosun, yaşamını yitirdi

H.K. ile Mustafa Tosun arasında çıkan alacak verecek tartışması, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda göğsünden ağır yaralanan Tosun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

  • Polis ekipleri, suç aleti bıçakla birlikte H.K'yi gözaltına aldı.
Abone Ol Google News
İşbirliğini itiraf ettin Sırrı!

İşbirliğini itiraf ettin Sırrı!

HDP'li Türk'ten Önder'e "İYİ Parti'den aracı geldi" eleştirisi.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama.
1,5 milyon test yapıldı

1,5 milyon
test yapıldı

Bakan Koca, son verileri paylaştı.
Hainleri lanetliyorum

Hainleri lanetliyorum

​Bahçeli'den alçak saldırıya ilişkin açıklama.
Bir günde<br>7 bin kişi öldü

Bir günde
7 bin kişi öldü

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.
Tarlada yakalandılar

Tarlada yakalandılar

​Koronavirüs yasağını delenler jandarmadan kaçamadı.

Yeni Yüzyılın Türküsü

Yeni Yüzyılın Türküsü

​Fatih'in Akıncılarından Göklerdeki Bayraktarlara.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Survivor<br>ekibi karantinada

Survivor
ekibi karantinada

​Erdoğan'ın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu.

Durma noktasında!

Durma noktasında!

​İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42'lere çıktı.
Filipinler<br>satın alacak

Filipinler
satın alacak

​TSK'nın gücüne güç katan helikopterlere yoğun ilgi.
30 ev<br>karantinaya alındı

30 ev
karantinaya alındı

Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı.
MİT'ten PKK'ya ağır darbe

MİT'ten PKK'ya ağır darbe

​PKK'nın sözde Mahmur yöneticisi Galya Bekir öldürüldü.
Hain saldırıya çok sert tepki

Hain saldırıya çok sert tepki

Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.