Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun metro diyaloğu: Durma işi nasıl oluyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katıldı.



Tören sonrası metroyu test eden Kılıçdaroğlu, otomatik sürüşe şaşırırken Akşener ise Türkiye'de yıllardır var olan sistemi Paris'e benzetti.