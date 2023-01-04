Gündem Kahramanmaraşta PKKlı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depoya operasyon düzenlendi. Baskında muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraşta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Teröre geçit yok.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren-Abluka Sonbahar Kış/Nurhak Engizekler Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban operasyonu başlatıldı.

DEPO KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen operasyon esnasında Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen bir depo tespit edildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, depo da kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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