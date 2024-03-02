|
Gündem

Kamuyu 21,3 milyon lira zarara uğrattılar: Altı ilde dev operasyon! 9 şüpheli tutuklandı

Malatya'da kamuyu 21 milyon 316 bin TL zarara uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

10:40 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:41 - 2/03/2024 Cumartesi
DHA
Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyon
Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyon

Malatya'da yersiz ödemeler yapılarak kamuyu 21 milyon 316 bin TL zarara uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerince yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporda Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğü'nde 2018 ve 2021 yılları arasında yersiz ödemeler yapılarak kamunun 21 milyon 316 bin 262 TL zarara uğratıldığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunun ardından savcılık kararıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuyu zarara uğrattığı belirlenen aralarında Mal Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu 21 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#emniyet
#adliye
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika kabul edildi: Emekliye 3+3 bin TL ödenecek! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?