Kamuyu 21,3 milyon lira zarara uğrattılar: Altı ilde dev operasyon! 9 şüpheli tutuklandı

Malatya'da yersiz ödemeler yapılarak kamuyu 21 milyon 316 bin TL zarara uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerince yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporda Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğü'nde 2018 ve 2021 yılları arasında yersiz ödemeler yapılarak kamunun 21 milyon 316 bin 262 TL zarara uğratıldığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.