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Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkoçelik-3” operasyonlarında 881 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 101 zehir taciri yakalandı.

11:38 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:43 - 28/02/2024 Çarşamba
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15 ilde uyuşturucu operasyonu: 101 gözaltı
15 ilde uyuşturucu operasyonu: 101 gözaltı
İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde “Narkoçelik-3” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan operasyonda 881 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 101 zehir taciri yakalandı.



Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."






#Ali Yerlikaya
#uyuşturucu
#operasyon
39 dakika önce
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