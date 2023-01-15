Kapkaç siyaseti tasfiye olacak: Cumhurbaşkanını tabela partilerine emir eri yapacaklar

Toplu açılış töreni için Muğla’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’na katıldı. Muhtarlar ve oda başkanlarının, demokrasinin yereldeki en önemli temsilcileri olduğunu kaydeden Erdoğan, “Muhtar bile olamaz” manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamına geldiğini hatırlattı. Erdoğan, vesayetin, yasakların, baskıların kol gezdiği bir ülkeden, millet iradesine vurulan zincirlerin parçalandığı demokratik bir Türkiye’ye kavuştuklarını anlattı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile milli iradeyi güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda yürütmedeki çift başlılığı da kesin ve kalıcı olarak çözüme kavuşturduklarını kaydeden Erdoğan, altılı masayı eleştirdi:

KRİZ MASASINA DÖNÜŞTÜ

Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil, kargaşa ve kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek, Türkiye’nin tekrar eski kötü günlerine dönmesi, tekrar batağa saplanması demektir. Kavganın ve entrikanın eksik olmadığı bir kriz masasına dönüşen altılı masanın ülkemize vadettiği sistem işte böyle bir yönetim modelidir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize göstermektedir. Türkiye’yi nelerin beklediğini, ülkenin nasıl bir girdaba sürükleneceğini, bu tabloya bakarak anlamak mümkün.

REKLAM

KAFASI KARIŞIKLAR KULÜBÜ

Halbuki bunların bir araya gelme amacı, seçimlerde bizimle yarışacak bir aday belirlemekti. Aylardır yaptığımız çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini karşımıza çıkaramadılar. Onca toplantının sonunda şimdi çıkmış uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Sandıkta en az 25-30 milyon oy alarak seçilecek bir cumhurbaşkanını, çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, millete ‘eşitlikçi demokrasi’ diye yutturmaya çalışıyorlar. Biz ülkeyi ve milleti vesayetin boyunduruğundan kurtarmakla övünüyoruz. Bunlar, ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokmak vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, dünyada ancak bizim kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir.

REKLAM

MENFAAT ORTAKLIĞI KAPKAÇ SİYASETİ

Millete, “Sen oy ver ama ülkeyi ve cumhurbaşkanını biz yönetelim” demenin insanların aklıyla alay etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Böyle teklifi yapabilmek için insanın ya milleti hiç kale almaması ya ülkesine bir kastının olması ya da aklını hırsının emrine vermesi gerekir. Zira milletle ve memleketle zerre kadar bağı ve irtibatı olan insanımıza bu absürt teklifi yapmaya utanır, hicap eder. Nefesleri daha ne kadar yeter, o günleri görebilirler mi bilmiyoruz ama Allah’ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır. Ama biz bunlardan da şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından da ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bunun için de tüm gücümüzle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa etmenin mücadelesini veriyoruz.”

REKLAM

TERÖRİSTLERLE DİRSEK DİRSEĞE

Muğla’da Marmaris-Datça yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Adliye Sarayı yanındaki miting alanında 50 bine yakın Muğlalıya hitap etti. Toplam değeri 5 milyar 744 milyon liralık proje ve yatırımların açılışını gerçekleştiren Erdoğan, Muğla’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi:

MİLLETİMİZ SANA O YOLU AÇMAZ

Geçtiğimiz günlerde TSK’nın gücüne güç katacak bir savunma sanayii projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Orada Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptık. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini inlerine gömdü. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevindeki teröristleri ‘Nasıl çıkarırız’ gayreti içindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler oradan çıkamaz. Diyarbakır’da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu ‘Onları çıkaracağım’ diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz.

REKLAM

BU ÜLKENİN SİYASETÇİSİ OLAMAZ

Bu zihniyet Arifiye’de fabrika yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmadı. Her türlü yalan ve iftirayı kullanan bu habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi. Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan’a, PKK’ya, FETÖ’ye, Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi, komutanlarımıza fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?

UNUTMADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştan sonra Menteşe’de yaşayan Soğancı ailesinin evine misafir oldu. Üniversite öğrencisi Ayşegül Soğancı’nın davetini kırmayan Erdoğan, aileye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı’nı evinde ağırlayan Sertaç Soğancı, “Yeğenim Cumhurbaşkanı’mızı daha önce Muğla’ya geldiğinde evimize davet etmiş. Bu gelişinde yeğenimi görünce ‘Sözümü unutmadım geleceğim’ demiş. Evimizi teşrif ettiler. Çay içtik. Çok mutlu olduk” dedi.

TOGG'U SEÇTİ

Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın her yıl düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı. AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin çektiği “haber”, “çevre ve yaşam” ve “spor” kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin’in “Togg’un ilk yolculuğu” fotoğrafını oyladı. Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek’in çektiği “Yangın müdahalesi” fotoğrafını seçen Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu’nun “Şükür secdesi” başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

REKLAM

EY YUNAN USLU DUR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli füze denemelerinin Yunanistan’ı ürküttüğünü belirterek, “Ben de diyorum ki ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a ikaz: Uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok