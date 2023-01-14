Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a ikaz: Uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirerek ülkemize her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandıracağız.

Enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı sürecinde hep vatandaşlarımızın yanında yer aldık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye'de konuşma yapıyor. https://t.co/Zq7oylp9zE — Yeni Şafak (@yenisafak) January 14, 2023

Dünya krizden krize savruluyor. Küresel ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak bu zor dönemde dimdik ayakta duruyoruz.

İstihdamı tarihin en yüksek seviyesine çıkardık.

Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak için çalışıyor. İçeriden birileri de maalesef bu değirmene su taşıyor.

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Milli meseleler siyaset üstüdür. Akdeniz'de, Ege'de kazanım sağladıysak buna istisnasız hep birlikte sahip çıkmalıyız.

(Kızılelma) Seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor şimdi; o çılgın Türkler ne yapıyor?

(Kızılelma) Bunları ürkütmeye başladı. Diyorum ki 'Ey Yunan uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.

Ayrıntılar geliyor...

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