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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a ikaz: Uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Atina yönetimine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistana ikaz: Uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok
​Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirerek ülkemize her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandıracağız.

Enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı sürecinde hep vatandaşlarımızın yanında yer aldık.

Dünya krizden krize savruluyor. Küresel ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak bu zor dönemde dimdik ayakta duruyoruz.

İstihdamı tarihin en yüksek seviyesine çıkardık.

Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak için çalışıyor. İçeriden birileri de maalesef bu değirmene su taşıyor.

Milli meseleler siyaset üstüdür. Akdeniz'de, Ege'de kazanım sağladıysak buna istisnasız hep birlikte sahip çıkmalıyız.

(Kızılelma) Seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor şimdi; o çılgın Türkler ne yapıyor?

(Kızılelma) Bunları ürkütmeye başladı. Diyorum ki 'Ey Yunan uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin hayrına olabilmesi mümkün değildir. Aylardır yaptığımız çağrılara rağmen karşımıza aday çıkaramadılar. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar' ifadelerini kullandı.

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