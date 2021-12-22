Bir metrelik kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Edinilen bilgiye Kdz Ereğli ilçesinde yaşandı. Safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Hakibar Kırış’ın yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine 22:00 sıralarında yola koyulan UMKE ekipleri, kalınlığı 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan açılan köy yolu diğer yandan aşırı yağan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Üç saat süren zorlu karla mücadelenin ardından ekipler hastaya ulaşmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla araca bindirilen hasta Kdz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsimin ilk kar yağışı ilçede etkili olunca eğitime 1 gün ara verildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 22.12.2021 Çarşamba günü Yığılca ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.<br>Vali Atay açıklamasında ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde 1 gün idari izinli sayılacaklarını açıkladı.
Karabük Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi. <br>Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki köy okulunda; merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.<br><br>Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları kaydetti:<br><br>\"Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.\"
Amasra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi.<br>İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda 22 Aralık'ta eğitim öğretim yapılmayacak.<br><br>İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:<br><br>\"Olumsuz hava koşulları ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 çarşamba günü ilçemizde ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.\"
Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.<br><br>İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, \"İlçemizdeki kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir.\" ifadesine yer verildi.<br><br>Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:<br><br>\"Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle Yatılı Bölge Okulu haricinde Küre Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Çok Programlı Lisesi öğrencileri için 22 Aralık Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verilmiştir.\"<br><br>Devrekani, Şenpazar, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçesinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.<br>Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitime ise devam edilecek\" dedi.
Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.<br><br>Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, \"Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.\" ifadesine yer verildi.<br><br>Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.<br><br>Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Bartın’da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu.<br><br>Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” denildi.<br>Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.
Ağrı’da bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.<br><br>Ağrı’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde bulunan tüm köy okulları ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.<br><br>Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.<br><br>Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, \"Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 22 Aralık Çarşamba günü ilimiz merkez ve merkeze bağlı beldelerde ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken çok sayıda ilde eğitime de ara verilmesine yol açtı. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler..
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Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü.
Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı.
Sarıyer'de kar yağışı
Sarıyer'de kar yağışı: Vatandaş kar topu oynadı
Sarıyer'de kar yağışı başladı. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Sarıyer'de ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.