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VAN

Kar ve fırtına izin vermiyor

Van’da son 10 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor. Çığ altında kalan itfaiyeciler ile donarak öldükleri tahmin edilen 13 göçmen için bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. Ancak yoğun yağış ve çığ tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD ekipleri yoğun yağış ve çığ tehlikesi nedeniyle bölgeye ulaşamıyor.
AFAD ekipleri yoğun yağış ve çığ tehlikesi nedeniyle bölgeye ulaşamıyor.

Van’ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgelere sevk edildi. Van Valiliği, 2 bölgede teknik ekiplerin yapacakları değerlendirmeye göre arama çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Ancak yoğun kar ve fırtına nedeniyle çalışmalar başlayamadı.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Van ve çevresinde öncwki başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 160 mahalle ile 200 mezra yolunun kapalı olduğu Van’da kar yağışı, bugün yerini dondurucu soğuğa bıraktı. İran sınırında, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken donarak öldükleri ileri sürülen 13 kaçak göçmen için sabah saatlerinde 2 AFAD ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin bölgede yapacakları incelemenin ardından uygun görülmesi halinde arama çalışmalarına başlanacağı belirtilmişti.

İTFAİYECİYE HENÜZ ULAŞILAMADI

Van Valiliği, Bahçesaray’da çığ altında kalan itfaiyeci için de AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma, Karayolları ile meteorolojiden oluşturulan uzman ekibin bölgeye yakın olan Kayaboğazı Jandarma Karakolu’nda değerlendirme yapacağını, değerlendirme sonunda da arama çalışmalarına başlanıp başlanmayacağına karar verileceğini açıkladı. Burada çalışmalar başlayamadı. Öte yandan yoğun kar nedeniyle kapalı bulunan Van-Çatak karayolunun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekipleri, dün sabah saatlerinde çalışma başlattı.

13 GÖÇMENDEN HABER YOK

Van Valiliği’nce İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde donarak, öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray’daki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışması yapamayacağı açıklandı.

5 saatlik kurtarma operasyonu

Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen donmak üzereyken kurtarıldı.
  • Van’ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi’ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, donma tehlikesi geçirince güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Kırsal bölgede bulunan yarım adaya bırakılan kaçak göçmenler, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

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