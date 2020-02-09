Gündem Vanda kahreden olay Jandarmaya 13 göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı
VAN

Van'da kahreden olay: Jandarmaya 13 göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarmaya yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldığı bildirildi. Bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Vali Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kadının, 13 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollardan girdikten sonra donarak yaşamını yitirdiği yönünde ihbarda bulunduğunu belirtti.

Konunun detaylı bir şekilde incelendiğini aktaran Bilmez, "Adli, askeri makamlara ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartların normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışmaktayız" dedi.

İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı
GÜNDEM
İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı
ABD ve İsrailin planını 1992de anlatmıştı

ABD ve İsrail'in planını
1992'de anlatmıştı

Merhum Erbakan, geleceğe adeta ışık tutmuştu.
Görüşmeler devam edecek

Görüşmeler devam edecek

​Dışişleri'nden Rus heyetle görüşme sonrası açıklama.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Komandolar sınırda

Komandolar sınırda

​Suriye sınırına takviye yapıldı.
Akıncı'ya Lefkoşeli <br>profesörden alkışlanacak yanıt

Akıncı'ya Lefkoşeli
profesörden alkışlanacak yanıt

Profesör Gözügüzelli, Türklere de seslendi.
Türk milleti Akıncı'ya <br>haddini bildirecek

Türk milleti Akıncı'ya
haddini bildirecek

​İletişim Başkanı Altun, tepki çeken açıklamaları kınadı.
Seriye bağladı

Seriye bağladı

​Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Trabzonspor 5'te 5 yaptı.
Özür dilemeli

Özür dilemeli

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akıncı'nın skandal sözlerine tepki.
7 gün 24 saat açık

7 gün 24 saat açık

Burhan Felek Atletizm Stadı'nın kapıları yeniden açıldı.
Sergen'le 2'de 2

Sergen'le 2'de 2

​Beşiktaş sahasında Gaziantep'i 3-0 mağlup etti.
Vuhan'dan getirilen<br> öğrenciye sürpriz

Vuhan'dan getirilen
öğrenciye sürpriz

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
3 yıl aradan<br> sonra kar yağdı

3 yıl aradan
sonra kar yağdı

​Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bahçeli'den Akıncı'ya sert tepki

Bahçeli'den Akıncı'ya sert tepki

Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.
Türkiye'nin siber kalesi

Türkiye'nin siber kalesi

​'Ben de ülke savunmasında varım' diyerek 7/24 nöbetteler
5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Kamyon<br>kasasından ev

Kamyon
kasasından ev

​Bacaklarını kaybeden Suriyeli İbrahim, inancını asla kaybetmiyor.
Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

3 bakan deprem bölgesinde son durumu değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.