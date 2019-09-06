Gündem Kara birliklerinin devriyesi 8 Eylülde
POLİTİKA

​Kara birliklerinin devriyesi 8 Eylül'de başlayacak

Kara birliklerinin devriyesi 8 Eylül'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamada bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı'nda görev teslimi gerçekleştirdi, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada konuşan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında Türkiye'nin güneyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bunun için ne yapılması gerekiyorsa 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getireceğiz" dedi.

'KARARLILIĞIMIZ GAYET AÇIK'

Güvenli bölge çalışmalarına değinen Bakan Akar, "Başlangıçtaki görüşmelere 'Oraya hiçbir şekilde Türk askeri giremez' diye başladılar. Temaslar bir ay, iki ay devam etti. En son ağustostaki görüşmelerde belli bir program dâhilinde, belli bir takvim üzerinde genel bir mutabakat oluştu. Biz Münbiç’i de Rakka’yı da unutmadık, verilen sözlerin tutulmadığını da unutmadık. Bunlar olmadığı için biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarını tek başımıza yaptık. Bu konudaki kararlılığımız gayet açık" diye konuştu.

'8 EYLÜL'DE BAŞLAMASINI PLANLADIK'

Yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."

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'GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Terör örgütü YPG'nin PKK’dan farkı olmadığını ifade eden Akar, "YPG’nin PKK’dan farklı olduğunu söylemek en azından bizim aklımıza hakarettir. İstihbarat raporları ve açık bilgiler bunu net olarak gösteriyor. Oradaki teröristlerin YPG’nin, tamamen PKK’nın aynısı olduğunu kanıtlıyor" şeklinde konuştu.Türkiye’nin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, çalışmaları da bu şekilde sürdürdüğünü dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde karşı tarafın da verdikleri sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler bakanlar olarak, Genelkurmay Başkanımız, kuvvetlerimiz, heyetlerimizdeki general, amiral, subay, astsubaylarımız muhataplarına tekrar tekrar şunu söylüyor; ‘Gecikmeye, oyalanmaya tahammülümüz yok’. Niye? Çünkü geçmişteki olayları unutmadık. Dolayısıyla biz bir an önce üzerinde mutabık kaldığımız, teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması helikopter ve İHA sürdürülmesi... Bu konuda ısrarlıyız, kararlıyız. Biz bu şekilde bu olayın gitmesi ve ülkemizin güneyindeki bu terör koridorunun tahribinden yanayız. Sınırlarımızın güvenliği, 82 milyonun emniyeti için çalışıyoruz. Beraber çalışalım. Olmadı mı, olmuyor mu? O zaman da B planımız da C planımız da hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tekrar tekrar söylediği gibi biz stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna uygun, birlikte terörle mücadeleyi yapmak istiyoruz. Biz sonuna kadar görüşmeler yoluyla, mutabakatla bu işi götürmeye çalışıyoruz ama bu hep böyle olacak, hep bekleyeceğiz değiliz. Böyle bir şey yok. "

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KORGENERAL YAYLA'YA BAŞARI DİLEDİ

Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi, Yüksek Askeri Şura Kararları kapsamında vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı'na asaleten atanan Korgeneral Sinan Yayla’yı makamında ziyaret etti. Akar ve komutanlar, görev teslimi gerçekleştirilen Yayla’yı tebrik ederek, başarı diledi.


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