Gündem Güvenli bölgenin sadece adı kaldı
POLİTİKA

Güvenli bölgenin sadece adı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’de güvenli bölge kurulması konusunda oyalama ve yalan taktiklerine devam eden ABD’ye tepki gösterdi. Güvenli bölge için Türkiye’ye başvuranların, iş uygulamaya gelince ortadan kaybolduğunu kaydeden Erdoğan, “Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı” şeklinde konuştu. İdlib’in yavaş yavaş yok olmasına sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, bütün taraflarla tekrar görüşeceklerini belirtti. Erdoğan, İdlib’in Türkiye’nin meselesi olduğunu ifade ederek, “Mültecileri kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bombardıman altındaki İdlib’ten gelecek mültecilere kapılarını kapatmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüşmesinin ardından konuk başbakanla ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Babis ile terörle mücadele, göç krizi ve orta doğu da yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Suriye’de güvenli bölge oluşturulması proje aşamasındayken muhataplarının olumlu konuştuğunu söyleyen Erdoğan “Şu anda kendileri güvenli bölgeyi dile getiriyorlar ama hadi deyince kimseyi biz karşımızda, ortada bulamıyoruz. Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Erdoğan, Babis’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı.

TEHDİTLER TACİZLER DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin güvenli bölge teklifinin Obama döneminde de masada olduğunu hatırlatan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: Trump döneminde bu güvenli bölgeyi teklif ettim. Avrupa’nın önemli ülkeleri başta Almanya, Fransa ile görüştüm. Suudi Arabistan ile görüştüm. Hepsi de bu çok güzel teklif, güzel bir anlayış. Yapılacak olan şey şu: biz bu güvenli bölgedeki şu an itibariyle yaklaşık bizim sınırlardan 30 kilometre derinlikte ve bütün sınırlarımız boyunca devam eden bir alan, buralarda konut yapacağız ve bu konutların 250-400 metrekare bahçesi olacak ve buralarda bu mülteciler kendileri ekip biçecek ve kendi kendilerine yetme imkanı bulacak. Çok güzel bir proje dediler ama uygulamaya gelince destek gelmedi. Şu anda kendileri güvenli bölgeyi dile getiriyorlar ama hadi deyince kimseyi biz karşımızda, ortada bulamıyoruz. Şu anda güvenli bölgenin adı kaldı. Bir taraftan da tehditler, tacizler malum güneyden zaman zaman yapılıyor.

REKLAM

İDLİB YAVAŞ YAVAŞ YOK OLUYOR

Son olarak İdlib’deki gelişmelerde malum rejimin siviller üzerinde yapmış olduğu bombardıman ama son iki gün içerisinde ABD’nin de buraya bombalama işlemleri içerisine girmiş olması ve 700 civarında insanın sivil olarak burada ölmüş olması, burada bu sivillerin dışında teröre bulaşmış militanlar da olabilir ama artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Bütün bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Rusya-Türkiye-İran görüşmemiz var. Tekrar bu görüşmeleri yapacağız, neler yapabiliriz bunların da neticesini göreceğiz. Cenevre’den önce bazı adımları atalım istiyoruz.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Bizim askeri noktada heyetlerimiz birbirleriyle görüşüyorlar. Türkiye ile Amerika arasında özellikle medya mensuplarının izah ettiği gibi bir durum yok. Neymiş ABD askerleri gelmiş Türkiye’de Türk heyetiyle şunu yapmış, bunu yapmış vesaire. Bunlar bir defa Türkiye’nin ne kadar güçlü konumda olduğunu gösteriyor. Burada birileri bizim heyetlerimiz ile görüşme yapıyor. Bizim heyetlerimiz bir yerlere gitmiyor. Millet buraya geliyor ve bu masada Türkiye var. Bu masada görüşmeler yapılıyor. Bunun neticesinde bir karara varılır. (Trump görüşmesi) BM Genel Kuruluna gittiğimizde bu görüşmemiz gerçekleşirse bu konu masamızdaki en önemli konulardan bir tanesidir. Bunu bir kenara koymamız mümkün değil.

ORADAKİ ATEŞ BİZİ YAKAR

16’sında yapacağımız bir toplantıda da karar çıkacak. Bu kararı da aynı şekilde ikili görüşmemize taşıyacağız. İdlib bizim meselemizdir. Buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi olan biziz, 910 km Suriye’ye sınırı olan biziz. Oradaki herhangi bir ateş bizi yakar. Bu ülkelerin yakından uzaktan bu işin alakası yok. Onların derdi farklı bizimki çok daha farklı. Elimizden geleni yapacağız. Mültecileri kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz. Buralarda bir güvenli bölge ihdasına biz yardımcı olabilir, bunu başarabilirsek ne mutlu bize.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgenin sadece adı kaldı
OYNAT 01:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgenin sadece adı kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında 'Güvenli Bölge' ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Biz projelerimizi ABD, Almanya, Fransa başta olmak üzere bir çok ülkeye anlattık. Anlattığımız projeyi herkes çok beğendi ama uygulamaya gelince böyle bir destek maalesef gelmedi. Şuanda kendileri 'Güvenli Bölge' yi gündeme getiriyorlar. Biz hadi deyince karşımızda, ortada kimseyi bulamıyoruz. Şuanda güvenli bölgenin sadece adı kaldı'' ifadelerini kullandı.
İdlib yavaş yavaş yok oluyor

İdlib yavaş yavaş yok oluyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı'nı kabul etti.
Karadan devriye başlıyor

Karadan devriye başlıyor

Zırhlı araçlar Fırat'ın doğusu için sınır hattında.
Boris bu kez kaybetti

Boris bu kez kaybetti

Muhalefet anlaşmasız Brexit için kritik oylamayı kazandı.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.
Dört aile daha!

Dört aile daha!

Oğullarını PKK'dan kurtarmak için HDP'nin kapısına dayandılar.
Çin'e ağır tehdit

Çin'e ağır tehdit

Trump yeniden seçilirse, yaptırımlarını sürdürecek.

Yaşattığınız<br>gurur yeter

Yaşattığınız
gurur yeter

Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı.
Elimizden kaçırdık!

Elimizden kaçırdık!

Heyecan verici maçın finalinde kaybettik.
Pencerede <br>yardım beklediler

Pencerede
yardım beklediler

​Mecidiyeköy'de 8 katlı binada yangın paniği.
'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

HDP'liler oğlunu PKK'dan kurtarmak isteyen ailelere saldırdı.
İlk kez sınır ötesinde<br> gökyüzüyle buluştu

İlk kez sınır ötesinde
gökyüzüyle buluştu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
İlk üç sıra Almanların

İlk üç sıra Almanların

​İşte Türk halkının en beğendiği otomobiller.
41 başkanın <br>cezası belli oldu

41 başkanın
cezası belli oldu

Haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı.
Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Japonya'nın 132 yıl önce hediye ettiği paravandan çıktı.
600'ü aşkın başvuru

600'ü aşkın başvuru

RTÜK Başkanı platformları açıkladı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.