Karaaslan ''Tüm hizmetlerimiz şeffaf olacak''

Ergani Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Karaaslan, birim müdürleriyle bir araya geldi. Hizmetler hakkında bilgi alan Kaymakam Karaaslan, yapılacak işlerle ilgili müdürlere gerekli talimatları verdi.
Kaymakam Karaaslan, ilçenin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapılacağını söyledi. Ergani halkının daha güzel ve daha yaşanabilir bir ilçeye kavuşması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen kaymakam, “Devletimizin tüm desteği ve ilgisiyle birlikte ilçemizde başarılı hizmetlere imza atacağız” dedi.
Ahmet Karaaslan’ın birim müdürleriyle toplantısı karşılıklı fikir alışveriş ve yapılması planlanan projelerin konuşulmasının ardından sona erdi.