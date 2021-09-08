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YEREL GÜNDEM

Karaaslan ''Tüm hizmetlerimiz şeffaf olacak''

Ağrı’nın Tutak ilçe Kaymakamı olarak görev yaparken 20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ergani Kaymakamlığı’na atanan Ahmet Karaaslan, ilçeye gelerek göreve başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karaaslan Tüm hizmetlerimiz şeffaf olacak
Karaaslan Tüm Hizmetlerimiz Şeffaf Olacak

Ergani Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Karaaslan, birim müdürleriyle bir araya geldi. Hizmetler hakkında bilgi alan Kaymakam Karaaslan, yapılacak işlerle ilgili müdürlere gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Karaaslan, ilçenin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapılacağını söyledi. Ergani halkının daha güzel ve daha yaşanabilir bir ilçeye kavuşması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen kaymakam, “Devletimizin tüm desteği ve ilgisiyle birlikte ilçemizde başarılı hizmetlere imza atacağız” dedi.

Ahmet Karaaslan’ın birim müdürleriyle toplantısı karşılıklı fikir alışveriş ve yapılması planlanan projelerin konuşulmasının ardından sona erdi.

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