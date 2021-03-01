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Karantina kuralına uymadı: Sahte HES koduyla gezerken yakalandı - Aksaray haberleri

Karantina kuralına uymadı: Sahte HES koduyla gezerken yakalandı

Aksaray'da temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken sokakta gezen Emre K. (19), yakalandığı Kovid-19 denetim ekiplerini yanıltmak için 2 kez sahte HES kodu verdi. Üçüncüsünde kendi HES kodunu vermesiyle temaslı olduğu anlaşılan Emre K., kalan 6 günlük karantina süresini geçirmek için yurda yerleştirildi. Emre K., gazetecilere ise, "Habercilere, haber çıksın diye çıktım'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Emre K. hakkında ayrıca karantina kuralını ihlal ettiği içinde 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Emre K. hakkında ayrıca karantina kuralını ihlal ettiği içinde 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs vaka sayısında kırmızı listede olan Aksaray'da Valilik kararıyla denetimler artırıldı.

'Kovid-19' denetim ekipleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve kentin farklı noktalarında vatandaşları durdurup HES kodu sorgulaması yaptılar. Ankara Caddesi'nde denetim yapan ekipler, yoldan geçen Emre K.'yi durdurup HES kodunu sordu. Verdiği 2 HES kodu da sahte çıkan Emre K., ekiplerin ısrarı üzerine 3'üncü bir HES kodu daha verdi. Yapılan kontrolde temaslı olduğu için 4 gündür karantinada olduğu ve 6 gün daha karantinada kalması gerektiği belirlendi.

DHA

Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı
KORONAVİRÜS
Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı

Bunun üzerine ambulans ve filyasyon ekiplerine haber verildi. Emre K., kalan karantina süresini geçirmek için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürülmek için ambulansa bindirildiği sırada ise gazetecilere, ''Habercilere, haber çıksın diye çıktım. Sana da haber çıktı, baba'' dedi.

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Denetim ekibinde bulunan Ertuğrul Ölmez, ''Pandemiye yönelik tedbirler kapsamında caddelerde HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Temaslı veya koronavirüslü kişi karantinayı ihlal etmişse filyasyon ekibi aracıyla yurda yerleştiriyoruz. Biraz önce yaptığımız sorguda Emre K.’nin 2 tane HES kodu sorgusunu yaptık. Verdiği 2 tane kodun yanlış çıkması üzerine, yeni HES kodu alıp sorguladığımızda riski olduğu tespit edip, 112 ve polis ekiplerine bildirdik. Ekipler şahsı yurda götürdü'' diye konuştu.

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