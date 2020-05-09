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Koronavirüs Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı
TÜRKİYE

Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'evde kal' çağrılarına rağmen vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Son olarak Antalya'da koronavirüs nedeniyle 14 gün evinde karantinada kalması gerekirken, parka giden kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi AA İHA
Köksal T, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
Köksal T, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki parklarda oturanları görünce uyarı yaptı. Bazı vatandaşlar uyarıyı dikkate alırken, bazıları almadı. Uyarılara rağmen park içinde farklı banklara oturan kişiye kimlik sorgulaması yapan polis 48 yaşındaki Köksal T’nin koronavirüs nedeniyle evinde 14 günlük karantina altında olduğu tespit edildi.

O ilçede hiç vakaya rastlanmadı: Organik ürünlerle besleniyorlar, kurallara uyuyorlar
FOTOĞRAF 14
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Karadeniz bölgesinde, 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürünün, yüzyıllardır yaşatıldığı Şalpazarı'nda; alınan sıkı tedbirler sayesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı.
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12 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.
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Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, ilçede hiç vakanın görülmemesinde alınan tedbirlere vatandaşların uymasına etkili olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan tüm genelgelere harfiyen riayet ettik.
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Vatandaşlarımız özellikle bu konuda ciddi bir çaba sarf etti. Özellikle civar ilçelerde vakaların olduğunun duyulmasıyla vatandaşlarımız, daha da dikkatli oldu.
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Kurallara uyan ilçe sakinlerimize, dışarıdan gelip tedbirlere uyanlara çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan; bu salgın bitene kadar tedbirin bu şekilde sürmesidir. Rehavete kapılmamak lazım dedi.
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Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da ilçede tedbirlere uyulması noktasında çok hassas ve titiz davranıldığını kaydederek, Çok şükür ülkemizde ender bölgelerden bir tanesiyiz.
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İlçemizde şu ana kadar pozitif bir vaka görülmedi. Bunda devletimizin ortaklaşa aldığı kararların sayın valimiz ile kaymakamımızın uyarıları ve tedbirleriyle bütünleştirip, biz de belediye, emniyet ve jandarmamızla çok hassas davrandık.
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Halkımız çok duyarlı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama vaka görülmemesinde de ayrı bir önemi olduğunu düşündüğüm; bölgenin doğasının ve burada yetişen ürünlerin, ağasar balı, tereyağının, peynir ile insan profilinin ektisi olduğunu düşünüyorum. Adına türküler yazılan bal koronavirüse de iyi geldiğini düşünüyoruz diye konuştu.
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İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Dural ise ilçe sakinlerinin vatanına milletine son derece bağlı olduğuna işaret ederek, Vakaya rastlanılmayışının en büyük nedeni; ilçe halkının son derece duyarlı olması. İlçede çok cüzi de olsa bir sirkülasyon vardır.
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Burada dışarıdan gelenlere, muhtarlarımız aracılığıyla karantinada kalmaları sağlandı. Tedbirlere uyulmasıyla haliyle vaka burada olmamıştır. Bu da son derece sevindiricidir dedi.
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İlçe sakini Ebru Aksoy, İlçemiz olarak tüm uyarılara riayet ediyoruz, yaşlılarıma özellikle bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Hijyen ve temizliğe özen gösteriyoruz. İlçemiz doğal beslenmeye özen gösteriyor.
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Tarlada yetiştirip besleniyor, bu da bir etkendir. Haliyle güçlüyüz. Havaların ısınması bizi yanıltmasın, izolasyona tüm önlemlere dikkat edelim, çünkü bu salgın bitmiş değil diye konuştu.
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Mutfak alışverişi için ilçeye gelen Emine Atalar da, İnsanlarımız, çok duyarlı, sosyal mesafe kuralına özellikle çok dikkat ediliyor. Her kurala uyuyoruz. Dışarıdan gelenlerde 14 gün kuralına çok önem verdi.
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Herkes kurallara uyduğu için ilçemizde çok şükür vaka görülmedi. İnşallah kuralara uyarak, Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız ifadelerini kullandı.
O ilçede hiç vakaya rastlanmadı: Organik ürünlerle besleniyorlar, kurallara uyuyorlar
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ve tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadı. Yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Riski görün, maske takın
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Riski görün, maske takın
  • Bunun üzerine polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Elinde telefonu ve yüzündeki çift maskesi ile bankta oturan Köksal T, durumu polis ekiplerine anlattı. Özel kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri T’yi hastaneye götürmek için bir süre uğraştı. Gerekli yardımın kendisini yapılacağının sözünün verilmesi üzerine Köksal T, ambulansa binmeyi kabul etti.

Karantina sürecini ihlal etmek ve yasak olan banklarda oturmaktan Köksal T’’ye 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

İnşaatta kalıyormuş

Köksal T’nin fayans ustası olduğu ve birkaç gün önce Korona virüs belirtileri nedeniyle çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldığı, virüsü ayaktan atlattığı ve 14 gün evinde karantina sürecinde olması tebliğ edildi. Karantina sürecinin 9 gününü çalıştığı inşaatta geçiren T, evinden yardım istenmesi üzerine süreci ihlal etmek zorunda kaldığı ve yardım kuruluşlarına ulaşamadığı öğrenildi.

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Zonguldak'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, 13 kişilik özel ekiple günde 600 test sayısına kadar çıktıklarını ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi.
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