Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı

Halkımız çok duyarlı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama vaka görülmemesinde de ayrı bir önemi olduğunu düşündüğüm; bölgenin doğasının ve burada yetişen ürünlerin, ağasar balı, tereyağının, peynir ile insan profilinin ektisi olduğunu düşünüyorum. Adına türküler yazılan bal koronavirüse de iyi geldiğini düşünüyoruz diye konuştu.