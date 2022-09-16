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Karatay’da minikler unutulmadı: Birincii sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği

Karatay Belediyesi, ailelerin eğitim yükünü azaltma hedefiyle 2 yıldır ilçede ilkokula başlayan 1’inci sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı çanta ve kırtasiye malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karatay’da minikler unutulmadı: Birincii sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca

Karatay’da bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayan 10 bini aşan öğrenci, okulların açıldığı ilk gün sıralarında Karatay Belediyesi’nin hediyeleriyle karşılaştı. 14 adet kırtasiye malzemesinden oluşan bir set, okul çantası ve beslenme çantasından oluşan kırtasiye desteğinin içerisinde; kalemlik, 12’li kuru boya, 12’li pastel boya, alıştırma kalemi, güzel yazı defteri, siyah kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, şeffaf dosya, abaküs, sayı çubuğu, sayı fasulyesi ve boyama kitabı bulunuyor.

  • Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, hem 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk ders gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu hem de içlerinde 14 adet kırtasiye malzemesi bulunan okul çantası ve beslenme çantasından oluşan desteğini Karatay Kuvayı Milliye İlköğretim Okulu’nda öğrencilere dağıttı. 2022-2023 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitime olan desteklerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar tüm imkânlarımızı seferber ederek ilçemizde eğitim kalitesinin artması için gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar belediye olarak ilçemizde 6 eğitim tesisini tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İlçemizde uygun olan tüm okullarımızın bahçelerine suni çim halı saha ve spor salonları yapıyoruz. Okullarımızın neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçemizde artık gelenekselleşen bir desteğimiz için öğrencilerimizle bir aradayız. Karatay’da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. Bu desteğimiz hem ailelerimizi hem de yavrularımızı mutlu ediyor. Karatay Belediyesi, konu eğitim olunca çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.

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