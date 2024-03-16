Karatay'ın binlerce yıllık tarihi ve kültürel dokusu korunuyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Kadim Karatay’ımızın güzelliklerini korumaya, mirasımız olan geleneksel yapılarımızı yarınlara taşımaya devam ediyoruz” dedi.





Karatay Belediyesi yürüttüğü pek çok çalışmayla, ilçenin dört bir tarafındaki yüzlerce yıllık geçmişine, kültürüne ve tarihi dokusuna sahip çıkıyor.





Boncuklu höyük yeni bir turizm merkezi olacak





Yüzlerce yıllık geçmişiyle arkeoloji meraklılarının yanı sıra yerli-yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelen Savatra Antik Kenti, Boncuklu Höyüğü ve Selçuklu dönemi kervansarayı Obruk Hanı ile ilgili çalışma yürüten Karatay Belediyesi, her üç tarihi yapımın turizme kazandırılması için büyük çaba harcıyor. Belediye, Hayıroğlu Mahallesi’nde bulunan Boncuklu Höyüğü’nün tanıtılması için özel bir gayret gösteriyor. Belediye bu kapsamda yaklaşık 10 bin 300 yıllık geçmişiyle 9 bin yıllık Çatalhöyük’ün atası olan Boncuklu Höyük'te yapılan kazı çalışmalarına destek oldu.









800 yıllık Obruk Hanı ve Kızıören Obruğu turizme kazandırılıyor





Karatay Belediyesi, 180 metre genişliği ve 145 metreden fazla derinliğiyle platodaki en derin obruklardan birisi olan Kızören Obruğu ile bu obruğun hemen yanı başında bulunan Selçuklu dönemi kervansaraylarından Obruk Hanı’nın da turizme kazandırılması için çok özel bir çalışma yürütüyor.









Konya turizminin önemli bir destinasyonu olması beklenen Obruk Hanı’nın restorasyon ve çevre düzenleme çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Obruk Hanı’nın turizmde önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilen Kızören Obruğu, Konya şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta. Konya-Aksaray kara yolunun 4 kilometre kuzeyinde yer alan Obruk Hanı ve Kızören Obruğu, Kapadokya'ya yolculuk edenlerin ve turist kafilelerinin uğrak yerlerinden birisi.









Savatra Antik Kenti'nde bir dönem gün yüzüne çıkarılıyor





Yağlıbayat Mahallesi’nde bulunan Savatra Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Konya Müze Müdürlüğü’nün idaresinde aralıksız bir şekilde devam ediyor.





Antik kentin unsurlarından biri olan ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla tespit edilen antik tiyatronun özellikle İç Anadolu’da keşfedilmiş olması, arkeologlarda büyük heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2017 yılından itibaren, Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve S.Ü Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık da çalışmaları iyice bu alana yoğunlaştırdı. Karatay Belediyesi’nin önemli desteğiyle yürütülen söz konusu çalışmalarda özellikle antik tiyatro bölümündeki yeni yapı ve bulguların gün ışığına çıkmasının ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.









HZ. Mevlana Türbesi'nin arkasındaki bölge, kentsel yenileme alanı ilan edildi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Aziziye Mahallesi sınırları içerisindeki Hz. Mevlana Türbesi’nin arkasında yer alan bölge, “Kentsel Yenileme Alanı” olarak belirlendi. Söz konusu karar, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu”nun 2. Maddesi uyarınca verildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın yıkılmasıyla dönüştürülen bölgede özel bir doku şehre kazandırıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türbe Önü Çarşıları Konya’nın sembol merkezlerinden birisi haline geldi.









Ödüllü cephe sağlıklaştırma projesi; Mahmut Dede Sokak





Karatay Belediyesi’nin Akçeşme Mahallesi’nde bulunan Mahmut Dede Sokak’taki cephe sağlıklaştırma çalışması, “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” kongresinde “Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan En İyi Belediye Teşvik Ödülü”nü kazandı.









Tarihi binalar geleceğe aktarılıyor





Tarihi yapıların hem turizme kazandırılması hem de geleceğe aktarılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Karatay Belediyesi ayrıca, Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 125 yıllık geçmişe sahip Konya’nın iki tarihi yapısının da restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmasını yürütüyor.





Bu çalışmanın yanı sıra, Aziziye Mahallesi’ndeki tarihi üç yapıyı ve Kerimdede Mahallesi, Hacıhasan Mahallesi ve Nakipoğlu Mahallesi’nde de restorasyon çalışması yapıyor. Bunların dışında Karatay Belediyesi yanında bulunan Karatay İş Merkezleri’ni de bölgenin dokusuna uygun bir proje hazırlandı. Bölgede yürütülen tüm bu proje ve çalışmaların güncel değeri ise tam 4 milyar lira.









Karatay'ın kadim geçmişini yüzyıllar ötesine aktarıyoruz





Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Konya’nın ve Karatay’ın kimliğini ortaya koyan tarihi yapıları restore ederek yeniden ayağa kaldırdıklarını belirtti.