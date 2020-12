Kardeşliğimizin onur nişanesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Azerbaycan’a gitti. Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı’na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanısıra törene katılan Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerlerine telefondan hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sözlerine, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusu’nun değerli kahramanları, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle başladı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Erdoğan, şunları söyledi:

DESTANSI BİR ZAFER

“Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır.”

102 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan Tek Vatan Harekatı’nda şehit olan kahramanlara Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, 102 yıl önce Bakü’nün işgalden kurtarılmasında ortaya konulanı birlik ve beraberliği hatırlattı. Türkiye ve Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla birbirine kalpten bağlı olduğunu, can kardeşlerinin sevincini sevinci, üzüntüsünü üzüntüsü olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

BAŞARILAR DİLİYORUM

“Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum.

REKLAM

ERMENİSTAN’A UYARI

Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum.”

Reformları milletin takdirine sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajında vatandaşlara salgın uyarısında bulundu. Erdoğan, 2020 yılının geride kaldığını, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına girildiğini belirterek yeni miladi yılın tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını niyaz etti. Geride bırakılan 2020’nin, koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınanılan bir yıl olduğuna işaret eden Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsünün, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Erdoğan mesajında, “Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

YENİ DÖNEMİN İŞARETİ

Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri bu dönemde de sunmayı sürdürdüklerine vurgu yapan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7’lik büyüme oranını hem bu çabalarımızın hem ülkemizin bu süreçteki başarısının hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz.”

Tebrik telefonu

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Duygulandıran fotoğraf

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Azerbaycan temasları duygulu anlara da sahne oldu. Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü’de bir araya geldi. Azerbaycan EDOK Komutanlığı’nda düzenlenen askeri törene katıldı. Tören öncesinde Türkiye-Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi gezildi. Burada Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini ortaya koyan ve duygulandıran bir gelişme yaşandı. Sergide, Akar’ın Azerbaycan’a daha önceki ziyaretleri sırasında çekilen bir fotoğraf dikkati çekti. Bu fotoğraf, Karabağ’da şehit olan Tankçı Yüzbaşı Valeh Mamiyev’in cebinden çıkan fotoğraftı. Sergiyi, Azerbaycan Milli Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile gezen Bakan Akar, fotoğrafın şehidin cebinden çıktığını duyunca duygulu anlar yaşadı.