Kardeşliğin teminatıyız: Kanaat önderleri genel merkezde

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti’nin, Türkiye’de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu hareketin aynı zamanda farklı toplumsal kesimleri bir arada tutabilen kapsayıcılıkta olduğunu kaydetti. Türkiye’nin toplumsal dokusundaki zenginliği önemli bir güç telakki ettiklerini belirten Kurtulmuş, farklılıkların fitne vesilesi haline getirilmesinin büyük yanlışlık olacağını vurguladı.

Türkiye’nin terörden neler çektiğini bölge insanının daha iyi bildiğini dile getiren Kurtulmuş, yıllardır acının, silahın, bombanın, insan öldürmenin, ayrıştırmaya çalışmanın kol gezdiği bölgede, artık huzurun hakim olduğunu ifade etti: “Birlik ve bütünlüğü sağlamanın yolu kardeşlik dilini kullanmaktan geçiyor. Bunu başardığımız müddetçe aramıza girmeye çalışan emperyalistlerin uşağı terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz. Sizlerin de büyük bir olgunluk ve ferasetle bu çizgide durduğunuzu, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, beraberliği, kardeşliğini temsil ettiğinizi biliyoruz.”

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