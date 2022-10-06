Gündem Kardeşliğin teminatıyız Kanaat önderleri genel merkezde
ANKARA

Kardeşliğin teminatıyız: Kanaat önderleri genel merkezde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı bir siyasi hareket olduklarını söyledi. Genel Merkez binasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, “Sizlerin de birliği, bütünlüğü, beraberliği, kardeşliği temsil ettiğinizi biliyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kardeşliğin teminatıyız: Kanaat önderleri genel merkezde
Kanaat önderleri genel merkezde.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti’nin, Türkiye’de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu hareketin aynı zamanda farklı toplumsal kesimleri bir arada tutabilen kapsayıcılıkta olduğunu kaydetti. Türkiye’nin toplumsal dokusundaki zenginliği önemli bir güç telakki ettiklerini belirten Kurtulmuş, farklılıkların fitne vesilesi haline getirilmesinin büyük yanlışlık olacağını vurguladı.

Türkiye’nin terörden neler çektiğini bölge insanının daha iyi bildiğini dile getiren Kurtulmuş, yıllardır acının, silahın, bombanın, insan öldürmenin, ayrıştırmaya çalışmanın kol gezdiği bölgede, artık huzurun hakim olduğunu ifade etti: “Birlik ve bütünlüğü sağlamanın yolu kardeşlik dilini kullanmaktan geçiyor. Bunu başardığımız müddetçe aramıza girmeye çalışan emperyalistlerin uşağı terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz. Sizlerin de büyük bir olgunluk ve ferasetle bu çizgide durduğunuzu, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, beraberliği, kardeşliğini temsil ettiğinizi biliyoruz.”

AK Parti'li Tunç'tan CHP'li Özel'e tepki: "Samimiyet testinden yine geçemediniz"
GÜNDEM
AK Parti'li Tunç'tan CHP'li Özel'e tepki: "Samimiyet testinden yine geçemediniz"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil
Yolda yürürken ayağına takıldı

Yolda yürürken ayağına takıldı

Sert cismin ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü.
Elle besleyen artık yandı

Elle besleyen artık yandı

İdari para cezası var.
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

AK Parti'nin hukukçu kurmayları Bakan Bozdağ başkanlığında toplandı.

​60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

​'Başörtüsüne' yönelik anayasa değişikliği için ilk adım atıldı.

Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.
Türk mühendisler yaptı

Türk mühendisler yaptı

Hepsi yüzde yüz yerli ve milli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.