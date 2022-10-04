Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan Kılıçdaroğluna tepki Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını belirtti. Akbaşoğlu "Herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da 'başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım' gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan Kılıçdaroğluna tepki: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

  • Kılıçdaroğlu'nun çıkmaza girdiğini ifade eden Akbaşoğlu, "Son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet, başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil." diye konuştu.

Meselenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2013'te kökünden çözdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti ve MHP olarak 2008'de anayasa değişikliğine gitmiştik. Anayasa'da kılık kıyafet serbestisi, başörtüsüne özgürlükle ilgili düzenlemeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da imzası ile CHP yönetimi Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu ile taşıdı ve '411 el kaosa kalktı.' diyerek Meclis iradesini iptal ettirdiler. Sonuçta herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da 'başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım' gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor."

CHP'nin 'içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen' yasa teklifi TBMM'de
GÜNDEM
CHP'nin 'içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen' yasa teklifi TBMM'de

CHP, 'başörtüsü' teklifini TBMM'ye sundu
ÖZGÜN
CHP, 'başörtüsü' teklifini TBMM'ye sundu

Muhalif kanalda Kılıçdaroğlu'na tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti
GÜNDEM
Muhalif kanalda Kılıçdaroğlu'na tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti

Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Ülke gündemini geriden takip ediyorsunuz
GÜNDEM
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Ülke gündemini geriden takip ediyorsunuz

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar
Aşılar çöpe gidecek

Aşılar çöpe gidecek

Fransa'da 30 milyon doz aşının son kullanma tarihi bitiyor.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
ABDden akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Mazluma yardımda bir numarayız. Amerika batı falan değil, 1 numara biziz. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.