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Karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü: Katil eşin sözleri kan dondurdu! Pişman değilim

Antalya'da yaşanan kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada, Vezir Ayer adlı şahıs, karısı Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Basın mensuplarının "Cinayeti neden işledin, pişman mısın?" sorularına "Pişman değilim" yanıtını veren Ayer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi

16:47 - 12/03/2024 Salı
DHA
Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü
Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü

Antalya'da, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada karısı Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Vezir Ayer, sağlık kontrolünden çıkarıldığı esnada basın mensuplarının 'Cinayeti neden işledin, pişman mısın' sorusuna, 'Pişman değilim' karşılığını verdi. Ayer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


'Yoldan geçenler evime bakıyormuş gibi geliyordu'

Vezir Ayer'in, polise verdiği ifadede ise şunları söylediği öğrenildi:

"Kıskançlığım vardı. Evimin oradan geçenlerin daireme baktığını düşünüyordum. Ben de bundan dolayı kıskanıyordum. Gece de 2005 yılında aldığım bir arsa vardı, onu satmak için konuşuyorduk. Eşim ve çocuklar buna izin vermedi. Daha sonra çocuklar uyuduğu esnada eşimle tartıştık. Ben de bıçakla boğazına kaç kere vurdum hatırlamıyorum"
dedi.

'8 bıçak darbesi'

Antika Ayer'in vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edilirken, öldürücü olanın ise boğazına denk geldiği belirtildi. Antika Ayer'in ağabeylerinin, psikolojik sorunları olan Vezir Ayer'i 2-3 ay önce Şanlıurfa'ya muska yapmak için götürdükleri de öğrenildi.




#Antalya
#adliye
#cinayet
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