Karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü: Katil eşin sözleri kan dondurdu! Pişman değilim

Antalya'da, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada karısı Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Vezir Ayer, sağlık kontrolünden çıkarıldığı esnada basın mensuplarının 'Cinayeti neden işledin, pişman mısın' sorusuna, 'Pişman değilim' karşılığını verdi. Ayer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
'Yoldan geçenler evime bakıyormuş gibi geliyordu'
Vezir Ayer'in, polise verdiği ifadede ise şunları söylediği öğrenildi:
'8 bıçak darbesi'
Antika Ayer'in vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edilirken, öldürücü olanın ise boğazına denk geldiği belirtildi. Antika Ayer'in ağabeylerinin, psikolojik sorunları olan Vezir Ayer'i 2-3 ay önce Şanlıurfa'ya muska yapmak için götürdükleri de öğrenildi.