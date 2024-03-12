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Kan donduran vahşet: Ölen kadını poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşadı!

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen korkunç bir olayda, Ensar Avuç adlı şahıs, başına aldığı darbenin ardından hayatını kaybeden bir kadının cesedini poşetlere sarak 10 gün boyunca aynı evde yaşadı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskın sonucunda evde bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülerek incelenmeye alınırken 3 kişi gözaltına alındı.

11:53 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 11:55 - 12/03/2024 Salı
DHA
İstanbul/Bağcılar
İstanbul/Bağcılar

İstanbul Bağcılar'da başına aldığı darbe sonucu ölen kadını poşetlere saran Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. Polis ekipleri tarafından baskın yapılan evde bulunan ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken 3 kişi gözaltına alındı.


Eve gelen misafirler fark etmiş

Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

Başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmiş

Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Korktuğu için polisi aramamış

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.



#Cinayet
#İstanbul
#Bağcılar
36 dakika önce
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