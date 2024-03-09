Taksicinin katiline müebbet

İzmir'de soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi tabancayla öldürüp, cep telefonu ile kulaklığını gasbeden Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Oğuz Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan, kızı Naz Erge ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan ve "şahsın ceza sorumluluğunun tam olduğu" belirtilen raporun kendilerine ulaştığını belirtti.

SON SÖZÜ ‘BİLMİYORUM’ OLDU

Tanık Ö.K, olay gecesi birkaç kez silah sesi duyduğunu söyledi. Dışarı çıkınca taksi şoförünün yerde yattığını gördüğünü anlatan Ö.K, “Önce bıçaklandığını sandım, sonra silahla vurulduğunu gördüm. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Hava çok soğuktu. Ben hâlâ aynı olayı yaşıyorum. Biz kaldırınca yaralıya 'Sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. Bir şey mi oldu deyince 'Bilmiyorum' dedi” diye konuştu.

“SAVUNACAK BİR ŞEY YOK”

Son sözü verilen tutuklu sanık Aysal, savunacak bir şeyi olmadığını söyledi. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti başkanı, sanığın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapse çarptırıldığını açıkladı.







