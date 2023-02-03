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Kariyer Ofisinden istihdam için yeni mülakat

Keçiören Belediyesinin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi işverenle iş arayan vatandaşlar arasında köprü olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:47 . 3/02/2023 Cuma
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Kariyer Ofisinden istihdam için yeni mülakat

Kariyer Ofisinden istihdam için yeni mülakat

Kariyer Ofisi yetkilileri istihdam çalışmaları kapsamında ilaç ve serum sektöründe çalışmak üzere başvuru yapan personellerle mülakat gerçekleştirdi. Mülakatlarda ihtiyaca göre personel yönlendirmek için yetenekli adaylar seçildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankara’daki işverenlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş arayan vatandaşlar için ön ayak olmaya devam ettiklerini belirterek, “Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyorlar. Böylece onların iş sorununa, işverenimizin de nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz. İş arayanlar da işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.” dedi.

Kariyer Ofisi 2 binden fazla vatandaşa iş kapısı oldu.


#keçiören
#kariyer ofisi
#istihdam
2 saat önce
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Kariyer Ofisinden istihdam için yeni mülakat
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