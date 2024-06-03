Ana sınıf ve 1. sınıf kayıt tarihleni Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmakta. Anaokuluna kayıt olacak çocuklar eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Peki 2024-2025 ana sınıfı kayıt tarihleri ne zaman? 1. sınıf ilk okul kayıtları ne zaman başlıyor, yapılacak? Uyum haftası ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB yeni eğitim öğretim yılı kayıt tarihleri.
İlkokul kayıt tarihleri binlerce veli tarafından merak ediliyor. Evlatlarının birinci sınıfa başlama heyecanıyla koşturan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2024-2025 okul kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı kayıt tarihleri.
OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (ANA SINIFI-İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ 2024 2025)
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgâh bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Kayıt tarihleri genellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenir ve duyurulur.
2024 2025 eğitim öğretim yılı Ana sınıf ve 1. sınıf ön kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Ana sınıf ve ve İlkokul öğrenci kayıtları genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmeke. Kesin kayıt tarihlerini MEB tarafından açıklanması bekleniyor. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde almıştı. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması istenmişti. Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilmişti.
İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız
3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ? İLKOKULA KAÇ AYLIKLAR BAŞLIYOR?
Türkiye'de 1. sınıfa başlama yaşı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, o eğitim-öğretim yılının 31 Aralık tarihini doldurmuş olan çocuklar için 6 yaşını doldurmuş olma şartına bağlıdır. Yani, 31 Aralık itibarıyla 6 yaşını tamamlamış olan çocuklar, o yılın eylül ayında başlayacak olan eğitim döneminde 1. sınıfa başlayabilirler.
İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.
Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. 72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.
KAÇ AYLIKLAR OKULA BAŞLAMADA ZORUNLU DEĞİL?
-Kreş yaşı 0-36 ay çocuklar. (Zorunlu değildir)
-Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)
-Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? (2023-2024)
Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2024-2025)
2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB’in yayınladığı tarihlere göre önümüzdeki dönem okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak.
Takvime göre, birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan 2025'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.