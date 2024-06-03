2024 2025 eğitim öğretim yılı Ana sınıf ve 1. sınıf ön kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Ana sınıf ve ve İlkokul öğrenci kayıtları genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmeke. Kesin kayıt tarihlerini MEB tarafından açıklanması bekleniyor. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde almıştı. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması istenmişti. Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilmişti.