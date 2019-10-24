Gündem Kars Sarıkamışta soğuktan araçların camları dondu Termometreler eksi 4 dereceyi gösterdi
KARS

Kars Sarıkamış'ta soğuktan araçların camları dondu: Termometreler eksi 4 dereceyi gösterdi

Kars Sarıkamış'ta soğuktan araçların camları dondu: Termometreler eksi 4 dereceyi gösterdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi.

Haber Merkezi IHA
Soğuk havadan araçların camları buz tuttu.
Soğuk havadan araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış’ta termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

İHA
Sarıkamış’ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü. Sarıkamış’ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu.

İHA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi.

İHA
Sarıkamış’ta termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

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Bölgeye yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Faruk Erdoğdu, “Sarıkamış’ta havalar soğumaya başladı. Sabah kalktığımızda araçlarımızın camları buz tutmuştu, araçlarımızın camlarını temizledik. Araçların camlarının buz tutması kışın yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Üzerimize kışlık montlarımızı giymeye başladık” dedi.

İHA
Kars’ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu.

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Kars’ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu. Soğuk havadan dolayı araçlarının camları buz tutan vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.

Sarıkamış'ta soğuktan araçların camları dondu: Termometreler eksi 4'ü gösterdi
FOTOĞRAF 9
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.
Title
Sarıkamış'ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi.
Title
Bölgeye yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Faruk Erdoğdu, Sarıkamış'ta havalar soğumaya başladı. Sabah kalktığımızda araçlarımızın camları buz tutmuştu, araçlarımızın camlarını temizledik. Araçların camlarının buz tutması kışın yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Üzerimize kışlık montlarımızı giymeye başladık dedi.
Title
Kars'ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu.
Title
Soğuk havadan dolayı araçlarının camları buz tutan vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.
Title
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Title
Title
Sarıkamış'ta soğuktan araçların camları dondu: Termometreler eksi 4'ü gösterdi
Kars Sarıkamış'ta termometreler eksi 4'ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.


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