Kars Sarıkamış'ta soğuktan araçların camları dondu: Termometreler eksi 4 dereceyi gösterdi

Sarıkamış’ta termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

İHA Sarıkamış’ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü. Sarıkamış’ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu.

İHA Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi.

İHA Sarıkamış’ta termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

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Bölgeye yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Faruk Erdoğdu, “Sarıkamış’ta havalar soğumaya başladı. Sabah kalktığımızda araçlarımızın camları buz tutmuştu, araçlarımızın camlarını temizledik. Araçların camlarının buz tutması kışın yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Üzerimize kışlık montlarımızı giymeye başladık” dedi.

İHA Kars’ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu.

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Kars’ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu. Soğuk havadan dolayı araçlarının camları buz tutan vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.

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