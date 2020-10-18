Kars'taki Sultan Alparslan Külliyesi’nde çalışmalar tam hız devam ediyor: Açıldığında 10 bin kişi namaz kılabilecek

17 bin metre kare alan üzerine kurulan külliyede, aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek.

2018 yılında temeli atılan Sultan Alparslan Kulliyesi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Faikbey Caddesi üzerinde bulunan ve eski Atatürk İşhanı’nın yerine yapılan, 17 bin metre kare alan üzerine kurulan Sultan Alparslan Külliyesi’nde inşaat sezonun bitmesine kısa süre kala çalışmalar devam ediyor.

Aynı anda birçok noktada yapılan çalışmalar dikkat çekerken, Külliye’nin altında 500 araçlık kapalı otopark yapılması ise kentte park sorununu ortadan kaldırmış olacak.



İçerisinde sosyal tesisleri, taziye evleri ile kapalı alanda 3 bin 600, açık alanla birlikte 10 bin kişinin namaz kılacağı külliye kentin en büyük camisi olacak.