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Gündem Karstaki Sultan Alparslan Külliyesinde çalışmalar tam hız devam ediyor Açıldığında 10 bin kişi namaz kılabilecek
KARS

Kars'taki Sultan Alparslan Külliyesi’nde çalışmalar tam hız devam ediyor: Açıldığında 10 bin kişi namaz kılabilecek

Kars’ta 2018 yılında temeli atılarak yapımın başlanan Sultan Alparslan Külliyesi’nde havaların güneşli ve sıcak gitmesiyle birlikte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 17 bin metre kare alan üzerine kurulan külliyede, aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek.

Haber Merkezi İHA
17 bin metre kare alan üzerine kurulan külliyede, aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek.
17 bin metre kare alan üzerine kurulan külliyede, aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek.

2018 yılında temeli atılan Sultan Alparslan Kulliyesi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Faikbey Caddesi üzerinde bulunan ve eski Atatürk İşhanı’nın yerine yapılan, 17 bin metre kare alan üzerine kurulan Sultan Alparslan Külliyesi’nde inşaat sezonun bitmesine kısa süre kala çalışmalar devam ediyor.

Aynı anda birçok noktada yapılan çalışmalar dikkat çekerken, Külliye’nin altında 500 araçlık kapalı otopark yapılması ise kentte park sorununu ortadan kaldırmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Levent'te yapımı süren camide incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Levent'te yapımı süren camide incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu. Sancaktepe'de hastane açılışına katılan Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'daki evine geçti.



İçerisinde sosyal tesisleri, taziye evleri ile kapalı alanda 3 bin 600, açık alanla birlikte 10 bin kişinin namaz kılacağı külliye kentin en büyük camisi olacak.

Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı
FOTOĞRAF 11
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İstanbul Taksim Meydanı’nda temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı. Cami inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İç süslemeleri ve hattatların yapacağı son işçiliği de düşünürsek Ramazan Ayı’nda yani nisanda büyük bir heyecanla Taksim Camii’ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor” dedi.
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İstanbul'da yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı.
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2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı’nda yani Nisan 2021’de ibadete açılması planlanıyor.
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Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii’nin inşaatına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart’ta ara verilmişti.
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1 Haziran’da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor. Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise devam ediyor.
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Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Heyecan ve merakla Taksim Camii’nin açılacağı günü bekliyoruz. Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor” diye konuştu.
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Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldığını anlatan Yıldız, “Dış cephe kaplamaları tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine takıldı.
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Selamlık bölümünde ibadete açılacağı güne doğru hazırlıklar yapılıyor. Caminin içinde halı altı, zemin düzenlemesi devam ediyor. Ahşap ve mermer kaplamaların takılması için çalışmalar yapılıyor. Aynı şekilde, prekast modüllerin (cephe kaplama sistemi) yapımına başlandı, montalamaları yapılacak” ifadelerini kullandı.
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Cami inşaatının yüzde 75-80’inin tamamlandığını söyleyen Yıldız, “İçerisinin tezyinatı da ocak sonu gibi bitmiş olacak.
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İç süslemeler ve hattatların yapacağı son işçiliği de hesaba katarsak Ramazan Ayı’nda yani nisanda büyük bir heyecanla Taksim Camii’ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor” dedi.
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Aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabileceğini aktaran Haydar Ali Yıldız, “Otoparkın inşaatı tamamlanmak üzere, tavan işçiliği bitti. Ayrıca, cami Türk İslam sanat eserlerinin sergilendiği sergi ve kültür merkezi de olacak. Hem ibadet anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek, Taksim’e, Beyoğlu’na, İstanbul’a değer katacak hem de otopark ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu
Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı
İstanbul Taksim Meydanı'nda temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii'nin yüzde 80'i tamamlandı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı'nda yani Nisan 2021'de ibadete açılması planlanıyor.


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