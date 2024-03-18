Kartal büyük değişime hazırlanıyor: AK Parti Adayı Hüseyin Karakaya’nın projeleri büyük yankı uyandırdı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, yoğun temposu ve projeleriyle Kartallılarla buluşmaya devam ediyor. Çevresindeki 5 ilçenin Kartal’dan ayrılarak kurulduğunu ifade eden Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya “Yıllar içerisinde Kartal, bu ilçelerin de gerisine düşerek adeta kaderine terk edildi. Mevcut CHP’li belediye başkanı beş yıl önce açıkladığı projelerin yüzde 20 sini ancak hayata geçirebildi. Şimdi Kartal halkının aklıyla alay edercesine daha yapacak çok işimiz, hayata geçireceğimiz projelerimiz var diyor. Doğru söylediği tek şey bu. Yapacak çok işi var çünkü söz verdiği vaatlerin yüzde 80’ini yapmadı. Vaatler hayal olmaktan öteye geçemedi” dedi.

Özellikle son 15 yılda Kartal’ı zirveden indiren CHP’li yönetimin Kartal halkından kesinlikle kötü not alacağına yürekten inandığını belirten Karakaya, “Kartal halkı bu kötü gidişata 31 Martta son verecek, bizim yönetimimizle Kartal yeniden zirveye çıkacak” dedi.





Ulusal ve uluslararası mimari projelerde imzası olan Mimar Karakaya, Kartal’ın kaybolan yıllarını telafi edeceklerinin altını özellikle çizdi.

Kentsel dönüşüm

Mimar Karakaya’nın birinci önceliği hiç şüphesiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm konusunu Kartallıların lehine çözeceklerini vurgulayan Karakaya, Kartal’ın 20 mahallesinde 20 ayrı Dönüşüm Ofisi kurmayı vaat ediyor. Tüm binalarımızın risk analizini ücretsiz yapacaklarını söyleyen Karakaya, “5 yıl içerisinde 20 bin bağımsız bölümü dönüştürerek depreme dayanıklı ve modern haneleri inşa edeceğiz. Kartal’da tek bir tane riskli yapı bırakmamaya kararlıyız” ifadelerini kullanıyor.





Kartal Gözü Seyir Terası

Karakaya’nın en prestijli projelerinin başında Kartal Gözü Seyir Terası ve Sosyal Tesisleri geliyor. Deniz üzerine camekandan inşa edilecek tesis ile denizin içerisinde yüzen balıklar dahi görülebilecek. Aynı şekilde Adalar ve Yalova, Kartal şehir merkezi ve gökyüzü bir yudum çay ve kahve eşliğinde izlenebilecek. Kartal’ın turizmine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak tesis, İstanbul’a da yeni bir turizm simgesi kazandıracak.

Aydos Ormanı Kent Parkı

Kartallıların ayağının dibinde olmasına rağmen yararlanamadığı nimetlerinden birisi Aydos Ormanları. Karakaya’nın İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı için de projesi hazır. Aydos Gölü’nün yanında inşa edilecek Göl Sosyal Tesisleri ile Kartallılara göl kenarında sakin, doğayla iç içe ve uygun fiyatlı hizmet sunulacak. Gölün etrafında düzenlenecek kamp alanı Kartal, kamp ve karavan turizminde İstanbul’da 1. sıraya taşınacak. Kendisi de paraşütçü olan Karakaya, Aydos Ormanı’na yamaç paraşütü alanı kazandırmayı da vaat ediyor.





Taş Ocağı Millet Bahçesi

Kartal’da eksikliği hissedilen sosyal alanlardan birisi de millet bahçesi. Karakaya’nın Esentepe’deki Taş Ocağı’nı millet bahçesi yapmak için hazır. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülecek proje ile tam 313 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçesi inşa edilecek. Proje çalışmalarının çoktan başladığını duyuran Karakaya, buraya 4 bin 200 adet ağaç dikilerek Kartal’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını önemli ölçüde arttıracaklarının müjdeliyor.

Kartalspor Stadyumu

Kartal’ın simgelerinden biri olan ve Süper Lig’e onlarca futbolcu yetiştiren Kartalspor, geride kalan 15 yılda ihmal edildi. Karakaya, geçmişte Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden ancak şu an Bölgesel Amatör Lig’de olan Kartalspor için de kolları sıvadı. Kartalspor’u hak ettiği yere taşıyacağını açıklayan Karakaya, “Şehrimize yakışacak Kartal Stadyumu’nu Kartalımıza kazandıracağız” diyor. 14 Mart’ta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Kartal Stadyumu’nun yapılacağı alanı inceleyen Karakaya, Kartal’ı sporcu merkezi yapmak için de kararlı.

Spor Meydanı

Kartal’ı sporun markası haline getireceğini vurgulayan Karakaya, “İstanbul’un en eski merkez ilçelerinden bir tanesi Kartal. Hayallerin ve yolların kesiştiği Kartalımızı yeniden merkez yapacak, Kartal Spor Meydanı, Yaşam Çarşısı ve Yeraltı Katlı Otopark Projesi şehrimize prestij katacak” diyor.





Kapalı Pazar Yeri

Kartal’ın ihtiyaçlarını bir bir belirlediklerini ifaden Karakaya, “Kartalımızın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan kapalı semt pazarlarımızı hayata geçiriyoruz. Mahallelerimizde halkımızın daha rahat ve konforlu alış-verişlerini yapabilecekleri modern ve kapalı semt pazarları inşa ederek, Kartallılar için pazara gitmeyi bir eziyet olmaktan çıkaracağız” diyerek bu konuda kararlı olduklarını vurguluyor.

Kent Kütüphanesi

Karakaya, gençlere yönelik hazırladığı projelerle de dikkat çekiyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen Karakaya, “İnşa edeceğimiz kütüphanelerde bulunan zengin kitap koleksiyonları, öğrencilere çalışma alanları ve modern teknolojik imkânlar sunarak güçlü bir öğrenme ortamı oluşturacak. Ayrıca düzenlenecek etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diyerek gençlere verdiği önemin altını çiziyor.

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