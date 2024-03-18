Kartal büyük değişime hazırlanıyor: AK Parti Adayı Hüseyin Karakaya’nın projeleri büyük yankı uyandırdı

Kentsel dönüşüm
Mimar Karakaya’nın birinci önceliği hiç şüphesiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm konusunu Kartallıların lehine çözeceklerini vurgulayan Karakaya, Kartal’ın 20 mahallesinde 20 ayrı Dönüşüm Ofisi kurmayı vaat ediyor. Tüm binalarımızın risk analizini ücretsiz yapacaklarını söyleyen Karakaya, “5 yıl içerisinde 20 bin bağımsız bölümü dönüştürerek depreme dayanıklı ve modern haneleri inşa edeceğiz. Kartal’da tek bir tane riskli yapı bırakmamaya kararlıyız” ifadelerini kullanıyor.
Kartal Gözü Seyir Terası
Karakaya’nın en prestijli projelerinin başında Kartal Gözü Seyir Terası ve Sosyal Tesisleri geliyor. Deniz üzerine camekandan inşa edilecek tesis ile denizin içerisinde yüzen balıklar dahi görülebilecek. Aynı şekilde Adalar ve Yalova, Kartal şehir merkezi ve gökyüzü bir yudum çay ve kahve eşliğinde izlenebilecek. Kartal’ın turizmine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak tesis, İstanbul’a da yeni bir turizm simgesi kazandıracak.
Aydos Ormanı Kent Parkı
Kartallıların ayağının dibinde olmasına rağmen yararlanamadığı nimetlerinden birisi Aydos Ormanları. Karakaya’nın İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı için de projesi hazır. Aydos Gölü’nün yanında inşa edilecek Göl Sosyal Tesisleri ile Kartallılara göl kenarında sakin, doğayla iç içe ve uygun fiyatlı hizmet sunulacak. Gölün etrafında düzenlenecek kamp alanı Kartal, kamp ve karavan turizminde İstanbul’da 1. sıraya taşınacak. Kendisi de paraşütçü olan Karakaya, Aydos Ormanı’na yamaç paraşütü alanı kazandırmayı da vaat ediyor.
Taş Ocağı Millet Bahçesi
Kartal’da eksikliği hissedilen sosyal alanlardan birisi de millet bahçesi. Karakaya’nın Esentepe’deki Taş Ocağı’nı millet bahçesi yapmak için hazır. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülecek proje ile tam 313 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçesi inşa edilecek. Proje çalışmalarının çoktan başladığını duyuran Karakaya, buraya 4 bin 200 adet ağaç dikilerek Kartal’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını önemli ölçüde arttıracaklarının müjdeliyor.
Kartalspor Stadyumu
Kartal’ın simgelerinden biri olan ve Süper Lig’e onlarca futbolcu yetiştiren Kartalspor, geride kalan 15 yılda ihmal edildi. Karakaya, geçmişte Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden ancak şu an Bölgesel Amatör Lig’de olan Kartalspor için de kolları sıvadı. Kartalspor’u hak ettiği yere taşıyacağını açıklayan Karakaya, “Şehrimize yakışacak Kartal Stadyumu’nu Kartalımıza kazandıracağız” diyor. 14 Mart’ta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Kartal Stadyumu’nun yapılacağı alanı inceleyen Karakaya, Kartal’ı sporcu merkezi yapmak için de kararlı.
Spor Meydanı
Kartal’ı sporun markası haline getireceğini vurgulayan Karakaya, “İstanbul’un en eski merkez ilçelerinden bir tanesi Kartal. Hayallerin ve yolların kesiştiği Kartalımızı yeniden merkez yapacak, Kartal Spor Meydanı, Yaşam Çarşısı ve Yeraltı Katlı Otopark Projesi şehrimize prestij katacak” diyor.
Kapalı Pazar Yeri
Kartal’ın ihtiyaçlarını bir bir belirlediklerini ifaden Karakaya, “Kartalımızın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan kapalı semt pazarlarımızı hayata geçiriyoruz. Mahallelerimizde halkımızın daha rahat ve konforlu alış-verişlerini yapabilecekleri modern ve kapalı semt pazarları inşa ederek, Kartallılar için pazara gitmeyi bir eziyet olmaktan çıkaracağız” diyerek bu konuda kararlı olduklarını vurguluyor.
Kent Kütüphanesi
Karakaya, gençlere yönelik hazırladığı projelerle de dikkat çekiyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen Karakaya, “İnşa edeceğimiz kütüphanelerde bulunan zengin kitap koleksiyonları, öğrencilere çalışma alanları ve modern teknolojik imkânlar sunarak güçlü bir öğrenme ortamı oluşturacak. Ayrıca düzenlenecek etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diyerek gençlere verdiği önemin altını çiziyor.
Gece gündüz demeden anlatıyor
Yukarıda yer verilen projeler Mimar Hüseyin Karakaya’nın projelerinin yalnızca küçük bir kısmı. Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 proje ve 2024 için de 24 prestij projesi hazırlayan Karakaya, gece gündüz demeden Kartallılara projelerini anlatıyor. Kartallılar da Mimar Karakaya ile başlayacak olan dönüşüm ve büyük değişimi heyecanla bekliyor.