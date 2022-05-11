Kartal'da otomobil kaldırımdaki kadınları ezdi.

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı. Kazada 1'i ağır 4 işçi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞÇİLERİN ARASINA DALDI



Kaza, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Kalyon sokakta meydana geldi. 34 EKK 862 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Tümer sokağa giriş yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil çay molasındaki konfeksiyon işçilerinin arasına dalarak ezdi. Otomobilin çarptığı işçilerden Meryem Kayhan, Elif Kılıç, Nadiye Yağtekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaralanan bir çalışan kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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SOKAĞA HIZLI GİRDİ



Görgü tanığı Enver Tekgün "Arkadaşlar çay molasına çıkmıştı. Bu sırada sokağa giren otomobil kaldırımdakilere çarptı. 1'i ağır 4 kişi yaralandı" dedi. Başka bir görgü tanığı ise "Sokağa hızlı girdi, kiralıkmış herhalde arabada. Yayalara, konfeksiyondaki işçilere moladayken çarptı" diye konuştu.



1'i ağır 4 işçinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin sokağa girmesi ve yayalara çarpması yer alıyor.

FOTOĞRAF 8 Tüm dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan ve tam olarak tedavisi bulunamayan Covid-19 salgını Çanakkale’nin tatil cenneti Bozcaada ilçesini de etkiledi. Her yıl yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşan Bozcaada’da bu yıl sezon erken açılsa da bu oranlar yüzde 50 ile 60 dolaylarında kaldı. Bozcaadalı otel ve restoran işletmecileri Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte tam anlamıyla doluluk yaşanacağını belirtiyor. Hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsüyle birlikte ulaşımın daha hızlı ve konforlu olmasından dolayı tatilcilerin Bozcaada’ya akın etmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı tatilinin bekledikleri gibi olmadığını belirten kafe işletmecisi Fahri Bulut, “Otelci arkadaşlarla görüştüğümüzde doluluk oranının yüzde 50-60 seviyesindeydi. Buna rağmen yine de sezona giriş açısından eksikliklerimizi görme fırsatı bulduk. Pandemi süreci çok etkiledi. Pandemiden önce sezon Haziran ayından itibaren başlıyordu. En azından bu sene pandeminin ortadan kalkmasıyla sezonumuzu daha erken açtık. Daha da keyifli oldu. Eksiklerimizi gördük, biriken ödemelerimizi yapmaya başladık. Esnaf için bir can suyu oldu bu durum. Ben sezondan umutluyum. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesiyle birlikte Bozcaada’ya olan talep daha da artacaktır. Bu kendini yavaş yavaş belli etmeye başladı. Sezonun çok daha iyi geçeceğini umuyoruz” dedi. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz ise, “Şu anda yoğunluk Bozcaada’da yüzde 60-65’lerde. Güzel, keyifli bir kalabalık var. Bütün işletmelerimiz de açık. Gayet keyifli geçiyor sezon. 2 yıldır süren Covid-19 salgını nedeniyle sezonun geç açılmasından dolayı bu yıl Mayıs ayında açılması esnafımıza can suyu oldu” diye konuştu. Otel işletmecisi Eray Sarıoğlu da, “Şu anda işletmemiz yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Erken rezervasyon sistemiyle bu orana ulaşmıştık. 2 yıl süren pandeminin ardından bu yıl erken başlamamız hem bayram sevinciyle birlikte güzel geçti. Havanın esmesi ile birlikte adada doluluk oranı yüzde 50-60’lara ulaştı ama çoğu esnaf güzel işler yaptı” dedi. Restoran işletmecisi Mahir Dursun ise, “Şu an gayet doluluk oranından memnunuz. Ayrıca iki yıldır pandemiden dolayı kapalıydık bu da bize nefes oldu. Hem Bozcaadalı işletmeciler için hem de misafirler için bence memnuniyet vericiydi” şeklinde konuştu. 1915 Çanakkale Köprüsü’yle birlikte Bozcaada’ya tatilci akını bekleniyor Kuzey Ege'nin tatil cenneti Bozcaada'da 2 yıllık pandeminin ardından sezon bu yıl erken açıldı. Her yıl Haziran ayı itibariyle gelmeye başlayan tatilciler, bu sene Mayıs ayında gelmeye başladı. Mart ayında hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte bu yıl Bozcaada'ya tatilci akını bekleniyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Erzincan'daki olay, bugün sabah Ulalar semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, itfaiyeye Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde İsmail Kara'ya ait samanlığa 3 metrelik yılanın girdiği şeklinde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişilik itfaiye ekibi uzun süre samanlıkta adeta iğneyle kuyu kazar gibi yılan aradı.<br> Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarına rağmen yılan bulunamadı. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırıldı. Mahalle sakinleri, mereğe giren yılanı gören günlük yevmiyeyle çalışan işçinin korkup kaçtığını belirterek parasını bile almadığını söyledi. Erzincan'da 3 metrelik yılan paniği: İtfaiye ekibi samanlıkta aradı Erzincan'da itfaiye ekibi, samanlar arasına girdiği görülen 3 metre uzunluğundaki yılanı aradı.







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