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KASTAMONU

Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Araç Çayı’nın yanından geçen Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi.

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Haber Merkezi DHA
Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi
Kastamonu- Karabük yolunun Karabük yönünde çökme meydana geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Yeşilova köyü mevkisinde gece boyu sağanak yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle Araç Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Çayın kenarından geçen Kastamonu- Karabük yolunun Karabük yönünde çökme meydana geldi.

Karayolları ve jandarma ekipleri, yolun bir şeridinin yaklaşık 70 metrelik bölümünde yaşanan çökme nedeniyle önlem aldı. Karayolları ekipleri çöken alanda çalışma başlatırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada, Azdavay ilçesinde de sağanak sonucu derelerin taşması nedeniyle köy yollarında ulaşım aksadı.

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü
FOTOĞRAF 14
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Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi.
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Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü.
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Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi. Görüntüler dehşeti adeta gözler önüne serdi.
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Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak, “Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü.
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Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü.
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Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor. Bu sene daha fazla çöktü. <br>Geçen sene çökme meydana gediğinde tek şeritten çalışıyordu. Geldiler yaptılar ama yeterli olmadı. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur” dedi.
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Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.
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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Drone ile çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.


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