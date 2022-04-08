Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi

Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor. Bu sene daha fazla çöktü. <br>Geçen sene çökme meydana gediğinde tek şeritten çalışıyordu. Geldiler yaptılar ama yeterli olmadı. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur” dedi.