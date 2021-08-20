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Kastamonu yine sele teslim: Cami ve iş yerlerini su bastı

Sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Kastamonu'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Hasar giderme çalışmalarının sürdüğü İnebolu ilçesinde cami ve bazı iş yerlerini su bastı.

Haber Merkezi İHA
Kastamonu yine sele teslim: Cami ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu

Kastamonu'da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Kastamonu’da sağanak yağış etkili oldu: Cami ve iş yerlerini su bastı
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Kastamonu’da sağanak yağış etkili oldu: Cami ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı işyerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalışıyor. Sağanak yağış İnebolu'da halen etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu'da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin'e 13 kilogram Bozkurt'a 8 kilogram ve Abana'ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Cami ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı.

Yatsı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak yağış İnebolu’da halen etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu’da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin’e 13 kilogram Bozkurt’a 8 kilogram ve Abana’ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da pilotun gönülleri fetheden davranışı izlenme rekorları kırıyor
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da pilotun gönülleri fetheden davranışı izlenme rekorları kırıyor
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde görevli emniyet müdürü pilot, yardımseverliğiyle dikkat çekti.

Bölgede arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, karayolu ulaşımının olmadığı veya zor olduğu yerlere ise hala helikopterler ile erzak ve insan taşımacılığı yapılıyor.

Görüntülerde sel bölgesinde görevli polis helikopterini kullanan emniyet müdürü pilot, helikopterden erzak indirilirken insan zincirine katılarak, erzakların hızlı bir şekilde nakliye edilmesine yardımcı oldu.

Bu esnada kendisinden hastasını Türkeli ilçesini götürmesini isteyen vatandaşla da konuşan pilot, “Çatalzeytin'de ambulans bekliyor. Oraya hastanı götürebilirim. Türkeli'ne gitmesini istiyorsan oraya da götürürüm hiç sorun değil. Hatta hastanı şu anda buraya getirirsen şimdi giderken bile istediğin yere bırakırım” dedi.

Talepte bulunan vatandaş da pilotun durumu olumlu karşılamasının ardından helikopterdeki erzakların indirilmesini fırsat bilim hastasını evinden almaya gitti.


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