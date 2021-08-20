Kastamonu yine sele teslim: Cami ve iş yerlerini su bastı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da pilotun gönülleri fetheden davranışı izlenme rekorları kırıyor

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde görevli emniyet müdürü pilot, yardımseverliğiyle dikkat çekti.



Bölgede arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, karayolu ulaşımının olmadığı veya zor olduğu yerlere ise hala helikopterler ile erzak ve insan taşımacılığı yapılıyor.



Görüntülerde sel bölgesinde görevli polis helikopterini kullanan emniyet müdürü pilot, helikopterden erzak indirilirken insan zincirine katılarak, erzakların hızlı bir şekilde nakliye edilmesine yardımcı oldu.



Bu esnada kendisinden hastasını Türkeli ilçesini götürmesini isteyen vatandaşla da konuşan pilot, “Çatalzeytin'de ambulans bekliyor. Oraya hastanı götürebilirim. Türkeli'ne gitmesini istiyorsan oraya da götürürüm hiç sorun değil. Hatta hastanı şu anda buraya getirirsen şimdi giderken bile istediğin yere bırakırım” dedi.



Talepte bulunan vatandaş da pilotun durumu olumlu karşılamasının ardından helikopterdeki erzakların indirilmesini fırsat bilim hastasını evinden almaya gitti.

