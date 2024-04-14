Katar'dan İran ve İsrail'e 'gerilimi durdurun' çağrısı

İran, sürekli İsrail’e füzeler yollayacağını açıklıyor ancak hiçbir icraatta bulunmuyor. İsrail, tepkilerinin çok sert olacağını belirterek gerilimi yükseltiyor. ABD Başkanı Biden ise ‘İsrail’in güvenliği için her şeyi yapacaklarını’ tekrarlıyor. Karşılıklı restleşmeler sürerken İsrail, yalnızca arife ve bayramın birinci gününde Gazze’de 200 Filistinliyi katlediyor. Bir gecede üç Müslüman ülkeye bombalar yağdıran İran, konu İsrail olunca yalnızca ‘animasyon’ yayınlıyor.