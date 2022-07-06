Gündem Katliam gibi kaza öncesi birlikte son kez fotoğraf çekilmişler
KONYA

Katliam gibi kaza öncesi birlikte son kez fotoğraf çekilmişler

Konya'da otomobille cipin çarpışması sonucu 5 gencin öldüğü kazada yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan Nisanur Karabulut'un (17) tedavisi, solunum cihazına bağlı olarak sürüyor. Kazada ölen Ayşenur Boncuk ve Şevval Karabulut ile yaralanan Dilara Çoban ve Nisanur Karabulut'un yola çıkmadan önce plajda birlikte fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Katliam gibi kaza öncesi birlikte son kez fotoğraf çekilmişler
Katliam gibi kaza öncesi son fotoğraf.

Kaza, geçen hafta pazar günü saat 18.00 sıralarında Konya-Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Dilara Çoban'ın (19) kullandığı 06 BCA 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı yöne geçip Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (17) ve Ayşenur Boncuk (17) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Dilara Çoban ve yanındaki Nisanur Karabulut ile cip sürücüsü Koray Anık ve kızı Ela Ceylin Anık (17) yaralandı. Kazada ölen 5 genç, pazartesi günü Konya'da toprağa verildi.


KAZA ÖNCESİ PLAJDA BİRLİKTE FOTOĞRAF


Kazada aynı otomobilde bulunan Dilara Çoban, Ayşenur Boncuk, Şevval Karabulut ile ablası Nisanur Karabulut'un yola çıkmadan önce Beyşehir Gölü Karaburun Plajı'nda birlikte fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.


NİSANUR SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI


Ağır yaralanan Nisanur Karabulut, tedaviye alındığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanarak uyutulmaya başlandı. Otomobili kullanan Dilara Çoban'ın durumunun ise iyiye gittiği bildirildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan cip sürücüsü Koray Anık'ın taburcu edildiği, kızı Ela Ceylin Anık'ın ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Jandarmanın soruşturmayı tamamlamak için Dilara Çoban'ın tedavisinin tamamlanıp taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.

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