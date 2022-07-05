​Rize'de faciadan dönüldü: 16 ton dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı.

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor: 11 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek' denildi.