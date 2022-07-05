​Rize'de faciadan dönüldü: 16 ton dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı.

İlçeye bağlı Kirazlık mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen SC-777-AH plakalı dinamit yüklü tır ile ara yoldan çıkan Emre Kudun'un kullandığı 34 FCP 676 plakalı kamyonet çapıştı.
DİNAMİTLERİN DAĞILMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Çarpışmanın etkisiyle tır, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, tırın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi.
Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alırken tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor.