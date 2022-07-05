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RİZE

Rize'de faciadan dönüldü: 16 ton dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı. Faciadan dönülen kazada yaralanan olmadı.

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Haber Merkezi İHA
Rizede faciadan dönüldü: 16 ton dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı
​Rize'de faciadan dönüldü: 16 ton dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı.

İlçeye bağlı Kirazlık mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen SC-777-AH plakalı dinamit yüklü tır ile ara yoldan çıkan Emre Kudun'un kullandığı 34 FCP 676 plakalı kamyonet çapıştı.

DİNAMİTLERİN DAĞILMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Çarpışmanın etkisiyle tır, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, tırın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi.

Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alırken tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor.
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