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DİYARBAKIR

Kavgada kulağını ısırdılar: Koparılan parçayı bekçiler hastaneye ulaştırdı

Diyarbakır'da, alkol alan grubun mahalledeki gençlere saldırması üzerine çıkan kavgada, 17 yaşındaki çocuğun sol kulağından parça, ısırılarak koparıldı. Olay yerine gelen mahalle bekçileri, yaptıkları aramada buldukları kulak parçasını çocuğun kaldırıldığı hastaneye götürdü. Kulak parçasının bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Polis ve mahalle bekçileri, cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 10 dakika boyunca olay yerinde arama yaptı.
Polis ve mahalle bekçileri, cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 10 dakika boyunca olay yerinde arama yaptı.

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'nde bir kavga meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan grup, otomobille mahalleye geldi. Burada bir süre kalan grup, daha sonra mahalledeki gençlere laf attı. Bunun üzerine iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki çocuğun kulağı, alkollü kişi tarafından ısırıldı.

Çocuğun bağrışlarını duyanlar ihbar etti

Kulağından parça koparılan çocuğun bağrışlarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar ise kaçtı. Kulağından ısırılarak, parça koparılan çocuk, ambulansla Dicle Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kulağını ısırdılar: Polis ve bekçiler cep telefonu ışıklarıyla kopan parçayı aradı
FOTOĞRAF 6
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan grup, otomobille mahalleye geldi. Burada bir süre kalan grup, daha sonra mahalledeki gençlere laf attı.
Title
Bunun üzerine iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki çocuğun kulağı, alkollü kişi tarafından ısırıldı.
Title
Kulağından parça koparılan çocuğun bağrışlarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar ise kaçtı. Kulağından ısırılarak, parça koparılan çocuk, ambulansla Dicle Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
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Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ve mahalle bekçileri, kavgaya karışanları tespit etmek üzere çalışma başlattı.
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Ekipler, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, hastaneye götürülen çocuğun kulağından kopan parçanın kayıp olduğu bilgisini aldı. Polis ve mahalle bekçileri, cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 10 dakika boyunca olay yerinde arama yaptı.
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Kulak parçasını bulan mahalle bekçileri, hızla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürerek, doktorlara teslim etti. Bu anlar ise mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kulağını ısırdılar: Polis ve bekçiler cep telefonu ışıklarıyla kopan parçayı aradı
Diyarbakır'da, alkol alan grubun mahalledeki gençlere saldırması üzerine çıkan kavgada, 17 yaşındaki çocuğun sol kulağından parça, ısırılarak koparıldı. Olay yerine gelen mahalle bekçileri, yaptıkları aramada buldukları kulak parçasını çocuğun kaldırıldığı hastaneye götürdü. Kulak parçasının bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bekçiler buldu

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ve mahalle bekçileri, kavgaya karışanları tespit etmek üzere çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, hastaneye götürülen çocuğun kulağından kopan parçanın kayıp olduğu bilgisini aldı. Polis ve mahalle bekçileri, cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 10 dakika boyunca olay yerinde arama yaptı. Kulak parçasını bulan mahalle bekçileri, hızla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürerek, doktorlara teslim etti. Bu anlar ise mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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