Kayınpederini baklavayla zehirlemişti: Cezası belli oldu

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ferudun Alkan ve Melike E. ile Osman G., SEGBİS ile katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Ferudun Alkan, "Benim öldürme gibi bir düşüncem yoktu. Tek derdim, evliliğimi kurtarmaktı. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Ferudun Alkan, 8 yıl 22 gün hapse çarptırıldı; Melike E. ve Osman G. hakkında ise beraat kararı verildi.