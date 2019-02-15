Gündem Kayıp diye aranan çocuk bodrum katta uyurken bulundu
KAHRAMANMARAŞ

Kayıp diye aranan çocuk bodrum katta uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dünden bu yana aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bodrum katta uyurken bulundu.

Haber Merkezi AA
Polis, sağlık kontrolünden geçen kız çocuğunu ailesine teslim etti.
Polis, sağlık kontrolünden geçen kız çocuğunu ailesine teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ve AFAD ekiplerince dünden bu yana aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bodrum kattaki halıların arasında uyurken bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Yolderesi Mahallesi'nde dün "babamın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrılan E.S'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 asayiş ve 1 trafik timiyle bölgede sabaha kadar arama yaptı ancak bir sonucu ulaşamadı.

35 kişilik güvenlik korucusu ve AFAD ekiplerinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarından da sonuç alamayan jandarma, çocuğun ailesiyle tekrar görüştü.

Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda bir kadın astsubay, evde yaptığı detaylı aramada E.S'yi bodrum kattaki eski halıların arasında uyur vaziyette buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi.

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