Gündem Bolu yolunda zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı
BOLU

Bolu yolunda zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

Bolu'da D-750 kara yolunda otomobil ve tırların karıştığı kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle D-750 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu olarak bilinen kara yolunun Kalender Piknik Alanı mevkisinde, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Ayrıca Ankara'dan takviye ambulans talep edildi.

Araçlardan çıkarılan bazı yaralılar Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

  • Kaza sonrası İstanbul yönü ulaşıma kapanan kara yolunun Ankara istikameti de araçları olay yerinden kaldırmak için gelen vinçlerin çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Hatay'da sağanak etkili oldu
GÜNDEM
Hatay'da sağanak etkili oldu
/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.