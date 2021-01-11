Gündem Kayıp olan 30 keçiden 23ü dronela bulundu
RİZE

Kayıp olan 30 keçiden 23’ü dronela bulundu

Rize’nin Çayeli ilçesi kırsalında kaybolan 30 keçi, jandarmanın drone destekli aramaları sonucunda bulundu. Keçilerin çobanı Mehmet Şeker olay sonrası mutlu olduğunu dile getirerek “3 gündür başıma bir hal geldi. Tahminimce bir ayı mı ne geldiyse bu malı burada ürküttü. Biz de 3 gündür arıyoruz. Herkesten Allah razı olsun, sağ olsun, devletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Keçilerin çobanı Mehmet Şeker
Keçilerin çobanı Mehmet Şeker

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 adet keçinin bulunduğu sürüyü dağa otlaması için çıkaran Mehmet Şeker isimli çoban, bir süre sonra keçilerin gözden kaybolduğunu fark etti. Çoban Şeker ve 10 arkadaşı kaybolan keçileri bulmak için bir çalışma başlattı. Tüm dağda arama yapan vatandaşlar keçileri bir türlü bulamayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Çayeli İlçe Jandarma ekipleri bölgede detaylı bir arama yapabilmek için drone kaldırdı. Tüm bölge drone ile tarandıktan sonra 30 keçiden 23’ü 3 günün sonunda bulunabildi.

Jandarma drone ile buldu
GÜNDEM
Jandarma drone ile buldu

3 gündür aranıyor

Keçilerin çobanı Mehmet Şeker olay sonrası mutlu olduğunu dile getirerek “3 gündür başıma bir hal geldi. Tahminimce bir ayı mı ne geldiyse bu malı burada ürküttü. Biz de 3 gündür arıyoruz. 30 keçi kaybettim. Haber verdim sağ olsun Çayeli Jandarmamız geldi. Herkes burada. Rize’den, Salarha’dan arkadaşlar geldi. 23 malı canlı bulduk gerisi artık ne olduysa oldu. Herkesten Allah razı olsun, sağ olsun, devletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

Kayıp koyunlar drone ile bulundu
FOTOĞRAF 9
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde besicilik yapan 42 yaşındaki Yusuf Albayrak, büyükbaş hayvanlarına bakarken 32 koyun sürüden ayrılarak kırsal alanda kayboldu.
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Albayrak daha sonra koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden destek istedi.
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Köyün Bağlar mevkiine gelen jandarma, arazide bir süre yaptığı çalışmadan sonuç alamayınca drone yardımıyla havadan arama çalışması yaptı.
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Yaklaşık 5 saatlik arama çalışmasının ardından köyün 9 kilometre uzağındaki alanda tespit edilen koyunlar Albayrak'a teslim edildi.
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Yusuf Albayrak, büyükbaş hayvanlarına bakarken 32 koyununu kaybettiğini ve durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.
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Besicilik yaparak geçimini sağladığını belirten Albayrak, “Mallarımı getireyim dedim koyunlarım kayboldu bu defa. Eşime dedim şu hayvanlara bir bak. Hayvanları kaybetti bunları bulamazsak eyvah eyvah 32 davar gidiyor dedim. Ben ne yapayım 32 bin lira gitmişti şu anda. Bizim gelin var 'baba' dedi 'jandarmaya bildir bunu jandarma ilgilensin' dedi. Jandarma geldi. 'Nasıl yaptın bunu' dedi. Önümden kaçırdım hayvanlarımı. Ama hudutta yakalayamadım hayvanları. Sabah 04.00'ten beri ayaktaydım iki bardak çayım burnumdan geldi. Jandarma geldi kamerayı gönderdi en sonunda koyunlarımı buldu. Jandarma 'bundan sonra da gözünün önünde bak, hayvanına sahip çık' dedi. Ne yapayım ben de bununla geçiniyorum. Bir gelirim yok. Ben bu hayvanlarım ile uğraşıyorum. Devletten de Allah razı olsun geldiler hayvanımı buldular diye konuştu.
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Kayıp koyunlar drone ile bulundu
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sürüden ayrılan 32 koyun, jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.
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