Kaymakam Mete şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Kaymakam Mete, dernekte bulunan şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Ziyarette dernek Başkanı Mutalip Çelik’ten dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Mete, şehit yakınları ve gazilerin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kaymakam Mete, "Vatan için mücadele eden askerlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımız bu mücadelede kahramanca hayatlarını ortaya koyarak mukaddes olan şehadete erişmektedir. Biz devleti temsil eden idarecilere düşen, bu kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmaktır.

Bunlar bizlerin baş tacıdır. Her sıkıntılarında yanlarında olacak ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu toprakların bütünlüğü uğruna aziz canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaymakam Mete’nin her fırsatta kendileriyle bir araya geldiğini belirten Mutalip Çelik, "Biz şehit yakınları büyüklerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Kaymakamımız ilçeye geldiği ilk günden bu yana sürekli bizlerle bir araya gelerek her türlü talebimizi karşılamaktadır. Bizleri bulduğu her fırsatta ziyaret eden kaymakamımıza bütün üyelerim adına çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretin ardından şehit yakınları ve gaziler, Kaymakam Murat Mete’ye, kendilerine verdiği destek ve yürüttüğü başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi vererek teşekkür etti.

