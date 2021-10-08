Gündem Kaymakamlık açıkladı İBB TÜGVA zorbalığını yasal değil belgesine rağmen yaptı
İSTANBUL

Kaymakamlık açıkladı: İBB TÜGVA zorbalığını 'yasal değil' belgesine rağmen yaptı

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Adalar'da yer alan TÜGVA temsilciliğini zorbalıkla boşaltma girişiminin 'yasal olmadığının' Adalar Kaymakamlığı tarafından 5 Ekim 2021 tarihinde İBB'ye bildirildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Kaymakamlık açıkladı: İBB TÜGVA zorbalığını yasal değil belgesine rağmen yaptı
İBB'ye bağlı zabıta ekipleri yasal olmayan şekilde TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği binasını işgal etmişti

Yazıda, TÜGVA İstanbul Şubesinin 5 Ekim tarihli dilekçesinde, Büyükada Şehir Hatları İskelesi'nin üst kısmında kiracı olarak bulunan TÜGVA Büyükada Şubesi'nin tek taraflı sözleşme feshi gerekçe gösterilerek İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından tahliye edilmek istendiğinin belirtildiği anlatıldı.

TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar
GÜNDEM
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

"BOŞALTMA GİRİŞİMİ YASAL DEĞİL"

Resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi:

''Adalar Kaymakamlığının 13 Eylül 2021 tarihli yazısıyla İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş ile TÜGVA arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve hala varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğu, dolayısıyla TÜGVA'ca bahse konu yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı durumda ise 2886 sayılı kanunun 75'inci maddesi kapsamında tahliye yapılamayacağı tarafınıza bildirilmiştir.

TÜGVA ile İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında borçlar kanununa göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."

TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar
OYNAT 04:45
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar
Avukat Seçkin Koç, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Adalar'daki TÜGVA İlçe Temsilciliğini hukuka aykırı şekilde ve zorla tahliye etmeye çalışmasına ilişkin yaşanan süreci Yeni Şafak'a anlattı. Koç, İBB'nin TÜGVA'ya herhangi bir konuda dava açmadığını ve bu nedenle tahliye kararının çıkmasının söz konusu olamayacağını vurgulayarak, 'İBB dava açması durumunda dahi kazanma şansı olmadığından dava açamadı. Yani bir tahliye kararı yok ve tahliye edilmesi de söz konusu olamaz' dedi.

İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
OYNAT 00:16
İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.

TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.
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