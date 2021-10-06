TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Adalar İlçe Temsilciliği için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de 10 senelik kira sözleşmesi imzaladı. Ancak anlaşmaya uymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sözleşmeyi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshetti.

Kaymakamlığa başvurup TÜGVA'nın ofisi tahliye etmesini talep etti. Bunun üzerine TÜGVA tarafından kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin tespit davası açıldı.

Sürecin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin tahliye talebini reddetti.

Tüm bu gelişmelere rağmen CHP'li İBB yönetimi, kararı tanımayıp zabıta kuvvetlerini kullanarak TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan, zorla gasbetti ve bina dışına çıkardı.

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"MÜLKİYET İBB'YE DEĞİL DENİZCİLİK İŞLETMELERİNE AİT"

TÜGVA Avukatı Seçkin Koç, İBB'nin Adalar'daki zorbalığını ve yaşanan süreci Yeni Şafak'a anlattı.

Sözlerine binanın mülkiyetinin İBB'ye ait olmadığını vurgulayarak başlayan Koç, "Buranın mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait. İBB'ye devredilmiş, İBB de burayı Şehit Hatları'na devretmiş. Kullanılmayan bu yeri TÜGVA'ya kiralamıştır. Kira sözleşmesinin tarafları bir anonim şirket ile vakıftır. Hukukçu arkadaşlarımız iyi bilir ki, özel hukuk tüzel kişisi olan iki tarafın kuracağı kira sözleşmesi ev kira sözleşmeleri ile aynıdır. Diyelim ki, evinizde kiracısınız ve ev sahibi sizi tahliye etmek istiyor. Bu durumda haksızlığa uğrayan dava açar ve davanın neticesinde tahliye kararı çıkarsa tahliye edilir. Ortada herhangi bir tahliye kararı yoksa, TÜGVA'nın buradan çıkması söz konusu olmayacaktır." diye konuştu.

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"OLMAYAN BİR DAVADAN TAHLİYE KARARI NASIL ALINMIŞTIR?"

İBB'nin TÜGVA'ya herhangi bir konuda dava açmadığını ve yetkililerin yaptığı açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Koç, "Bazıları, 'Mahkemeden aldığımız tahliye kararının icrası için buradayız' diyor. İBB'nin veya Şehir Hatlarının açtığı herhangi dava söz konusu değildir. Olmayan bir davadan tahliye kararı nasıl alınmıştır?" dedi.

"ONLAR DAVA AÇAMAYINCA BİZ AÇTIK"

İBB'nin TÜGVA'nın kiracılık şartlarını eksiksiz yerine getirdiği için dava açamadığını, dava açması durumunda da kazanmayacağını bildiği için hukuki süreç başlatamadığını ifade eden Koç, "İBB, dava açtığı takdirde kaybedecektir. 'Siz dava açmıyorsanız biz dava açarız' dedik. Kira sözleşmemiz var. Mahkemeye başvurduk ve dedik ki, 'Geçerli olduğunu söylüyoruz. Siz de karar verin.' Bunun yanında da 'Mahkeme süreci uzun sürer, tedbir kararıyla hemen teyit edin' dedik. Mahkeme tedbir kararı veremeyeceğini ifade ederek talebimizi reddetti. Velev ki bu davada TÜGVA olarak aleyhimize bir karar alınsa bile hukuken tahliye edilemez. Yani bir tahliye davası yok tahliye edilmesi de söz konusu olmayacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

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