Gündem Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı
3. SAYFA

Kayseri haber: Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı

Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de apartman bahçesindeki korkulukların üzerinden atlarken kolu demir parmaklığa saplanan 21 yaşındaki Kaan Özkan yaralandı. Demir parmaklık kesilerek kurtarılan Özkan, kolundaki demir ile hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri'deki olay, dün Sahabiye Mahallesi'ndeki Akkaya Apartmanı'nda meydana geldi.

Kaan Özkan, iddiaya göre oturduğu apartmana kestirmeden girmek için demir korkulukların üzerinden atlamak istedi. Atlarken dengesini kaybederek düşen Özkan'ın sol kolu, demir parmaklığa saplandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, Özkan'ın kolunun bir tarafından girip diğer tarafından çıkan demir parmaklığı testere ile kesti.

Özkan, kolundaki demir parçası ile birlikte 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özkan'ın kolundaki parça çıkarıldı.

Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı
FOTOĞRAF 6
Title
Olay, dün Sahabiye Mahallesi'ndeki Akkaya Apartmanı'nda meydana geldi.
Title
Kaan Özkan, iddiaya göre oturduğu apartmana kestirmeden girmek için demir korkulukların üzerinden atlamak istedi. Atlarken dengesini kaybederek düşen Özkan'ın sol kolu, demir parmaklığa saplandı.
Title
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, Özkan'ın kolunun bir tarafından girip diğer tarafından çıkan demir parmaklığı testere ile kesti.
Title
Özkan, kolundaki demir parçası ile birlikte 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Title
Hastanede tedavi altına alınan Özkan'ın kolundaki parça çıkarıldı.
Title
Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de apartman bahçesindeki korkulukların üzerinden atlarken kolu demir parmaklığa saplanan 21 yaşındaki Kaan Özkan yaralandı. Demir parmaklık kesilerek kurtarılan Özkan, kolundaki demir ile hastaneye kaldırıldı.


Koluna demir korkuluk saplandı
GÜNDEM
Koluna demir korkuluk saplandı
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Yüz yüze görüşme felakettir

Yüz yüze görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
Normal çünkü taraf

Normal çünkü taraf

MHP'li Celal Adan, yayın öncesi CHP'nin adayı ile Küçükkaya'nın gizli otel buluşmasını yorumladı.
FETÖ acı bir<br>sürpriz peşinde

FETÖ acı bir
sürpriz peşinde

Örgütün en güçlü olduğu kurum hangisi ve MİT'teki FETÖ'cülere ne oldu?
İkinci de yola çıkıyor

İkinci de yola çıkıyor

​Bakan Fatih Dönmez Japonya'da tarihini açıkladı.
Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

​Sisi cuntasının 6 yıllık kanlı karnesi.
25 bin araç<br>çürümeye terk edildi

25 bin araç
çürümeye terk edildi

Aralarında çok sayıda lüks araç da bulunuyor.
ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Akar'ın gönderdiği mektupta dikkat çeken detaylar.
Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mursi için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
TRT'yi hedef aldı

TRT'yi hedef aldı

​Darbeci Sisi'nin tahammülsüzlüğü sürüyor.
Haykırdı:<br>Birlik olun

Haykırdı:
Birlik olun

Şehit Mursi, hiçbir zaman cesur tavrından geri durmadı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Bitlis kırsalında öldürülen terörist bakın kim çıktı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Ankara, İzmir başta olmak üzere 45 ile uyarı yapıldı.
150 bin TL<br>cepte kalabilir

150 bin TL
cepte kalabilir

​Konut kredisinde yeni bir dönem başladı.
Yayından önce <br>otelde buluşmuşlar!

Yayından önce
otelde buluşmuşlar!

Türkiye bir yayıncılık skandalını tartışıyor. Küçükkaya ve İmamoğlu'nun toplantı yaptıkları ortaya çıktı.
Çalışanlar dikkat

Çalışanlar dikkat

​Yargıtay 'mobbing' kriterlerini belirledi.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​UEFA eski başkanı Platini'ye soruşturma.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.