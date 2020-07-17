Kayseri'de hareketli dakikalar: Eşi terk edince kendini eve kilitleyip silahla polise direndi

Dünya

AB'nin son haysiyet parçası da boğuldu: Akdeniz'de ölen adamın cesedi günlerdir denizde sürükleniyor

Libya açıklarında boğulan bir mültecinin cesedi haftalardır denizde sürükleniyor. Alman sivil toplum örgütü Sea Watch tarafından görüntülenen ve üç ülkeye bildirilen cesedi hiçbir ülke almıyor. Sea Watch ekibi olayla ilgili "İnsanların Akdeniz'i geçerken ölmesi, Avrupa'nın etrafına kale inşa etmesinin bir sonucudur. Bir de cesetler denizden alınmadığı, kimlikleri belirlenmediği, yakınlarına haber verilmediği zaman AB'nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte Akdeniz'de boğulmuş demektir" açıklamasını yaptı.