Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kayseride hareketli dakikalar Eşi terk edince kendini eve kilitleyip silahla polise direndi
KAYSERİ

Kayseri'de hareketli dakikalar: Eşi terk edince kendini eve kilitleyip silahla polise direndi

Kayseri'de hareketli dakikalar: Eşi terk edince kendini eve kilitleyip silahla polise direndi

Kayseri'de eşi tarafından terk edilen ve kendisini kitlediği evinde yaklaşık iki saat polise silahla direnen kişi önce silahı teslim etti, ardından evinin kapısı kırılarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Selçuklu Mahallesi Coşkun Sokak'ta meydana gelen olayda Mehmet A. (31), eşi N.A. tarafından 3 çocuğuyla terk edilince kendini iki katlı binanın giriş katındaki evine kilitledi.

  • Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Mehmet A, evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Fabrika baskınına baskın
GÜNDEM
Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Fabrika baskınına baskın

Mehmet A, talep etmesi üzerine eşi ile 3 çocuğundan ikisi evin önüne getirilmesine rağmen ikna olmayınca olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık iki saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Mehmet A, evinin penceresinden silahını polise teslim etti ancak kapıyı açmadı.

AA
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat polisleri, koçbaşıyla kapıyı kırarak Mehmet A'yı gözaltına aldı.

Mehmet A, polis merkezine götürüldü.

Abone Ol Google News
Kanserle mücadelede yeni keşif

Kanserle mücadelede yeni keşif

​Türk bilim insanları 'uyuyan hücrelerin' şifrelerini çözdü.
Lionel Messi Barcelonadan ayrılacak

'Lionel Messi
Barcelona'dan ayrılacak'

​'Bir şeyler değişmeli' dedi görüştüğü kulüp ortaya çıktı.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkler İHAlarla oyun değiştiriyor, örnek almalıyız

29 yaşında bıraktı

29 yaşında bıraktı

Fenerbahçe'nin istediği Andre Schürrle futbola veda etti.

Yarın büyük gün

Yarın büyük gün

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi.
PKK eliyle <br>CHP zulmü

PKK eliyle
CHP zulmü

​Mersin'de belediyenin eski kadrolarına mobbing uygulanıyor.
Emekliye bayram erken geldi

Emekliye bayram erken geldi

​Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.