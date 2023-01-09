Gündem Kayseride il yönetimine tepki gösteren CHPliler parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı
POLİTİKA

Kayseri'de il yönetimine tepki gösteren CHP'liler parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Ümit Özer’in milletvekilliği aday adaylığı için istifası sonrası yapılan seçimde Adil Demir, oyların çoğunluğunu alarak yeni başkan seçildi. Demir'in seçilmesi, bazı partililerin tepkisine yol açtı. İl Başkanlığında çıkan kavga sokağa taştı. İl yönetimine tepki gösteren partililer, parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseride il yönetimine tepki gösteren CHPliler parti binası önünde yönetim istifa sloganları attı
CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda önünde "yönetim istifa" sloganları atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda mevcut İl Başkanı Ümit Özer’in milletvekilliği aday adaylığı için istifası sonrası seçime gidildi.

ADİL DEMİR YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda yeni il başkanı, yönetim kurulu üyelerinin oylamasıyla belirlendi. 2 adayın yarıştığı ve gergin anların yaşandığı oylama sonunda 17 oy alan Adil Demir yeni başkan seçildi. Diğer aday Niyazi Ünalmış ise 3 oy aldı.

PARTİ BİNASI ÖNÜNDE 'YÖNETİM İSTİFA' SLOGANLARI

Adil Demir'in oylarının çoğunluğunu alarak başkan seçilmesi bazı partililerin tepkisine yol açtı. Tartışmaların büyümesi üzerine CHP Kayseri İl yönetimi ile partililer birbirine girdi. İl Başkanlığında çıkan kavga sokağa taştı. İl yönetimine tepki gösteren partililer parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı.

Kayseri'de il yönetimine tepki gösteren CHP'liler parti binası önünde
OYNAT 00:21
Kayseri'de il yönetimine tepki gösteren CHP'liler parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı
CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Ümit Özer'in milletvekilliği aday adaylığı için istifası sonrası yapılan seçimde Adil Demir, oyların çoğunluğunu alarak yeni başkan seçildi. Demir'in seçilmesi, bazı partililerin tepkisine yol açtı. İl Başkanlığında çıkan kavga sokağa taştı. İl yönetimine tepki gösteren partililer, parti binası önünde 'yönetim istifa' sloganları attı.


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