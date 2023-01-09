Kayseri'de il yönetimine tepki gösteren CHP'liler parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı

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Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar

Türkiye mezunları programı kapsamında, Türkiye’de eğitim alanların sayısı da giderek artıyor. Türkiye’nin gönül elçileri olarak kabul edilen mezunlar, Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ikili ilişkilere birçok alanda katkı sağlıyorlar. Siyasetten akademiye, sanattan ekonomiye farklı alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Mezunları, kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.