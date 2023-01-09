Kayseri'de il yönetimine tepki gösteren CHP'liler parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda mevcut İl Başkanı Ümit Özer’in milletvekilliği aday adaylığı için istifası sonrası seçime gidildi.
ADİL DEMİR YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ
CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda yeni il başkanı, yönetim kurulu üyelerinin oylamasıyla belirlendi. 2 adayın yarıştığı ve gergin anların yaşandığı oylama sonunda 17 oy alan Adil Demir yeni başkan seçildi. Diğer aday Niyazi Ünalmış ise 3 oy aldı.
PARTİ BİNASI ÖNÜNDE 'YÖNETİM İSTİFA' SLOGANLARI
Adil Demir'in oylarının çoğunluğunu alarak başkan seçilmesi bazı partililerin tepkisine yol açtı. Tartışmaların büyümesi üzerine CHP Kayseri İl yönetimi ile partililer birbirine girdi. İl Başkanlığında çıkan kavga sokağa taştı. İl yönetimine tepki gösteren partililer parti binası önünde "yönetim istifa" sloganları attı.