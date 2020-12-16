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KAYSERİ

Kayseri'de uyuşturucu partisine baskın: Polisi görünce yutmaya çalıştılar

Uyuşturucu partisine baskın: Polisi görünce yutmaya çalıştılar

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu partisi düzenlenen bir daireye operasyon düzenledi. Polisi karşılarında gören şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi yutmaya çalıştıkları öğrenilirken, operasyonda gözaltına alınan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası da kesildi.

Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen istihbarat üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandaki daireye operasyon düzenledi.

Kayseri’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda uyuşturucu partisi verdikleri öğrenilen 1’i kadın 8 kişi kıskıvrak yakalandı.
Kayseri’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

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Ekiplerin yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısların da yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeleri yutmaya çalıştıkları öğrenildi.

Narkotik arama köpeği ’Athena’nın da katıldığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyete götürüldü.

Kayseri’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi veren 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL’de para cezası kesildi. Şahıslar evden çıkarıldığı anda da mahalle sakinleri polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.

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