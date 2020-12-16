Uyuşturucu partisine baskın: Polisi görünce yutmaya çalıştılar

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CHP’deki tacizlere laf yok!

CHP’deki tacizler tüm kamuoyunda tartışılırken bazı kadın örgütlerinin sessizliği gözlerden kaçmıyor. Yeni Şafak muhabirinin irtibat kurduğu 13 STK yorum yapmamayı tercih etti ya da konuyla ilgilenmediklerini söyledi. Mor Çatı Sığınma Vakfı’nın değerlendirmesi “Bizi ilgilendiren bir konu değil” oldu. “Tepkimizi ise uzun bir açıklama yerine sosyal medya paylaşımı ile göstermeyi tercih ettik” karşılığı veren Uçan Süpürge Vakfı’nın da herhangi bir eleştirisi görülmüyor.