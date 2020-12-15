MİT 11 kişiyi yakaladı: İran’a ajan operasyonu

MİT’ten İran’ın Türkiye’deki istihbarat ağına darbe indirildi. İran’ın, İstanbul’da bir rejim muhalifini kaçırdığı tespit edildi, soruşturma derinleştirildi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı. TRT Haber’de yer alan bilgilere göre her şey İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab’ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT’in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü. MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

Habib Chaab’ın kaçırılmasında Turgay D. ve Zindaşti’nin kayınbiraderi B.F. liderliğindeki ekibin aktif rol aldığı,Türkiye aleyhine casusluk faaliyetler yürüttükleri tespit edildi.

TUZAK KURUP KAÇIRDILAR

Edinilen bilgiye göre eski eşi, Chaab’ı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Chaab da 9 Ekim’de Beylikdüzü’ndeki bir adrese geldi. Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Ama bindiği anda bayıltılarak kaçırıldı. İran’a doğru yola çıkan Zindaşti’nin adamları, alternatif yollardan Van’a ulaşarak Chaab’ı İran’a götürdü. Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

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Naci Şerifi Zindaşti

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI

İran istihbaratına çalışan Naci Şerifi Zindaşti uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran’da hakkında idam kararı alınınca Türkiye’ye kaçtı. 2007’de cinayet suçlamasıyla Türkiye’de yargılandı. FETÖ’cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı. Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında iddianame hazırlandı. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran’da ortaya çıktı. Türkiye tarafından aranan Zindaşti’nin suç faaliyetlerini İran’da sürdürdüğü belirtiliyor.

3 yılda 3 eylem

Chaab’ın kaçırılması İran istihbaratının son 3 yılda Zindaşti’yi kullanarak gerçekleştirdiği 3. eylem oldu. 29 Kasım 2017’de GEM TV sahibi Saeed Karimian cinayeti ile bağlantılı firari sanık Ali K.’nin Zindaşti’nin şoförü ve yakın koruması, 14 Kasım 2019’da Masoud Molavi Vardanjani’nin İstanbul’da öldürülmesi olayının tetikçisi Abdulvahhab K.’nin, firari sanık Ali K.’nin kardeşi ve Zindaşti’nin bahçıvanı olduğu ortaya çıkmıştı. Zindaşti çetesi, Kasım 2019’da da Şişli’de İranlı ajan Mesut Mevlevi’ye suikast yapmıştı. Eski İran ajanı Mesut Mevlevi’nin ölüm emrini gizli servis bağlantılı uyuşturucu baronu İranlı Zindaşti vermişti.

Saeed Karimian

Mesut Mevlevi

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Kaçırılan ilk isim değil

Habib Chaab