Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık sekiz yıl dört ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı

Uyuşturucu ticaretiyle ilgili yargılanan sanık savunmasında, polis tarafından ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve eroin maddelerinin kendisine ait olduğunu, bunları satmadığını, kullandığını öne sürdü.

Pişman olduğunu ifade eden sanık, ailesinin bu süreçte mağdur olduğunu savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşmada dinlenen iki tanıktan biri, uyuşturucu maddeyi sanıktan aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık R.D'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sekiz yıl dört ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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