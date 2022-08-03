Gündem Kayseride uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık sekiz yıl dört ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı
KAYSERİ

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık sekiz yıl dört ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı

Kayseri'de yargılanan sanık R.D, 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında avukatı ile birlikte hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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Haber Merkezi AA
Kayseride uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık sekiz yıl dört ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı
Arşiv.

Uyuşturucu ticaretiyle ilgili yargılanan sanık savunmasında, polis tarafından ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve eroin maddelerinin kendisine ait olduğunu, bunları satmadığını, kullandığını öne sürdü.

Pişman olduğunu ifade eden sanık, ailesinin bu süreçte mağdur olduğunu savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşmada dinlenen iki tanıktan biri, uyuşturucu maddeyi sanıktan aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık R.D'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sekiz yıl dört ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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