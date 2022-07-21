Adana'da uyuşturucu çetesinin lideri savcı kuryeleri polis çıktı

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kent girişinde uyuşturucu kuryesinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 25 kilogram eroin ele geçirilirken kuryenin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Polis memuru F.K. ile yanındaki eşini gözaltına alan Narkotik polisi, şüphelinin cep telefonuna da el koydu.





FOTOĞRAF 10 Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan adrese gelen TEM ve Özel Harekat ekipleri, şüphelinin evine girmek için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi. Kapı arkadan güçlendirildiği için ekipler levye ile açmaya çalıştılar, ardından balyoz ile kapıya vurdular. Kapı daha sonra zırhlı araç yardımıyla açıldı. İçeri giren Özel Harekat timi söz konusu şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: Koçbaşıyla kırılamayan kapıyı zırhlı araçla açtılar Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir şüphelinin evinin güçlendirilmiş kapısı koçbaşıyla kırılamayınca zırhlı araç yardımıyla açıldı.

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TALİMATI SAVCI VERMİŞ

Sabah'ın haberine göre, şüpheli F.K'nın telefonunda Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti. Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirilen dijital materyaller sonrasında soruşturmayı derinleştirdi. 8 ay süren teknik takip ve çalışmalar sonrasında savcı Yarbaş'ın, Antalya'da lise arkadaşından emanet bir araç aldığı ve bu aracı uyuşturucu sevkiyatında kullandığı da tespit edildi.

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OYNAT 00:46 Adana'da polisin uyuşturucu zanlısı iki kardeşi kovalamacayla yakalaması kamerada Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle takibe alıp kovalamacayla yakaladığı iki kardeş tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen N.Ş. ve kardeşi S.Ş'yi takibe aldı. Ekipler, bir otomobille ara sokaklarda seyreden iki şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında N.Ş'nin kullandığı otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan iki kardeş ekiplerce yakalandı. BiP'te paylaş

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ÖRGÜTÜN LİDERİ CUMHURİYET SAVCISI

Aynı zamanda şüpheli polis memuru F.K'nın Konya'ya 25 kilogram eroin getirdiği gün, Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şubede görevli polis memuru M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. Osman Yarbaş ile M.B.Y'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu, örgüt lider yardımcısı Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.





GÜNDEM Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Geçen hafta operasyon başlatan basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Osman Yarbaş'ın soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.

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SAVCI SEVKİYATLARI YÖNETMİŞ

Konya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, Cahit Kutluk ve Semiyan Kutluk ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın yardımcıları Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, savcının örgüte verdiği talimatlar doğrultusunda kuryelere yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları çıkartıldığı tespit edildi.

Polis memuru F.K'nın karısını Konya'ya yapılan 6 uyuşturucu sevkiyatında da yanında getirdiği, dikkat çekmemek ve aile izlenimi vermek için kadının doğumdan 10 gün önce, 6 gün sonra ve 24 gün sonra da uyuşturucu kuryeliği yapan kocasına aile izlenimi vermek için eşlik ettiği tespit edildi.