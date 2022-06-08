Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 10 şüphelinin kentte olduğunu belirledi.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören İlçesi Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak’taki 4 katlı binanın otoparkında meydana geldi.
Etkili olan yağmura dayanamayan istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç zarar gördü.
Olayda 1 araç kullanılmaz hale gelirken duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
İstinat duvarının üstüne çöktüğü 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddisi Cantürk, “Akşam saatlerinde bir ses duyduk. Geldik gördük ki istinat duvarı çökmüş. Baktık benim arabanın üzerine çökmüş. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi” dedi.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası olan selde bir vatandaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar ise hemen müdahale etti.
Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu. Cadde ve sokakta bulunan dükkanla sular altında kaldı.
Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.
Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.
Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.
Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.
Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.
Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.
Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.
Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.
Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.
Ankara'da korku dolu gece: Beş otomobil zarar gördü olası bir faciadan dönüldü
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Keçiören ilçesinde bir binanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi sonucu beş otomobil zarar görürken, herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması ise olası bir faciayı önledi.
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Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa Yolu Üzerinde bulunan bir AVM önündeki otobüs durağı içinde şüpheli bir valiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde kapatıp çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, şüpheli valize fünye yerleştirerek çevre kontrolünü sağladıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde valizin içinde elbise çıktığını belirledi.
Ekipler, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Patlama esnasında çevredeki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, film izler gibi olayı izledi.
Diyarbakır’da şüpheli valiz alarmı: İçinden elbise çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir AVM önünde bulunan durak içinde unutulan valiz fünye ile patlatıldı. Kontrol edilen şüpheli valizin içinden elbise çıktı. Patlama esnasında çevredeki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, film izler gibi olayı izledi.
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Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde meydana geldi.
İddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek \"Burada ne duruyorsun?\" diyerek kendisiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında şahıslar T.T.'yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, T.T.'yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Köprüde dehşet: 'Neden burada duruyorsun' deyip bıçakladılar
Kocaeli'de, köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen iki kişi tarafından “Neden burada duruyorsun?" diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri, T.T.'yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.