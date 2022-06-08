Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, \"Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü\" dedi.

Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu. Cadde ve sokakta bulunan dükkanla sular altında kaldı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası olan selde bir vatandaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar ise hemen müdahale etti.

İstinat duvarının üstüne çöktüğü 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddisi Cantürk, “Akşam saatlerinde bir ses duyduk. Geldik gördük ki istinat duvarı çökmüş. Baktık benim arabanın üzerine çökmüş. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi” dedi.

Ankara'da korku dolu gece: Beş otomobil zarar gördü olası bir faciadan dönüldü

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Keçiören ilçesinde bir binanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi sonucu beş otomobil zarar görürken, herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması ise olası bir faciayı önledi.